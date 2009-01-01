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*Nirvana*



8 окт 2018 : 		 Воссоединение участников NIRVANA произошло!

5 окт 2018 : 		 Воссоединение участников NIRVANA может состояться в этот уикэнд?

5 сен 2018 : 		 KRIST NOVOSELIC: «Мы не смогли выйти на контакт с Куртом для концерта»

24 май 2018 : 		 DAVE GROHL до сих пор не может слушать NIRVANA

5 апр 2018 : 		 Бывший барабанщик NIRVANA не жалеет о своём уходе из группы

15 янв 2018 : 		 Репетиционные записи NIRVANA онлайн

4 мар 2017 : 		 'Nevermind' NIRVANA отметил 350 недель в чартах

1 дек 2015 : 		 Записи нереализованного материала лидера NIRVANA не произвели фурора

10 ноя 2015 : 		 Шерстяная кофта лидера NIRVANA была продана за 137 тысяч

6 ноя 2015 : 		 Демо песни лидера NIRVANA

13 окт 2015 : 		 Режиссёр документального фильма о вокалисте NIRVANA рассказал о саундтреке

6 окт 2015 : 		 Демо песни лидера NIRVANA

29 сен 2015 : 		 Домашние записи лидера NIRVANA выйдут в ноябре

31 июл 2015 : 		 Демо вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к 'Montage Of Heck'

30 июн 2015 : 		 DAVE GROHL сильно испугался документального фильма о лидере NIRVANA

27 июн 2015 : 		 Компиляция NIRVANA выйдет на виниле и Blu-ray

20 май 2015 : 		 LARS ULRICH о документальном фильме про лидера NIRVANA

20 май 2015 : 		 DUFF MCKAGAN о документальном фильме про лидера NIRVANA

5 май 2015 : 		 Режиссер документального фильма о вокалисте NIRVANA обещает альбом музыканта летом

22 апр 2015 : 		 Документальный фильм о вокалисте NIRVANA будет содержать 85% уникального материала

3 апр 2015 : 		 Фрагмент документального фильма о вокалисте NIRVANA

12 мар 2015 : 		 Трейлер документального фильма о вокалисте NIRVANA

9 мар 2015 : 		 Новая песня вокалиста NIRVANA войдет в саундтрек к документальному фильму

16 янв 2015 : 		 Продажа футболок с принтом предсмертной записки KURT'а COBAIN'a прекращена из-за жалоб фанатов

25 июл 2014 : 		 COURTNEY LOVE сказала, что фильм о вокалисте NIRVANA будет снят в следующем году

23 апр 2014 : 		 DAVE GROHL и KRIST NOVOSELIC о выступлениях NIRVANA

18 апр 2014 : 		 Басист NIRVANA о вводе в зал славы рок-н-ролла

13 апр 2014 : 		 NIRVANA отыграла еще одно шоу

12 апр 2014 : 		 Музыканты NIRVANA выступили с LORDE, JOAN JETT, KIM GORDON

8 апр 2014 : 		 Участники JUDAS PRIEST, KORN, ALICE IN CHAINS, PANTERA о лидере NIRVANA

4 апр 2014 : 		 Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA

25 мар 2014 : 		 Новые фотографии с места смерти вокалиста NIRVANA

29 дек 2013 : 		 NIRVANA будет увековечена в Вашингтоне в апреле

18 дек 2013 : 		 Музыканты NIRVANA о включении в Зал Славы Рок-н-ролла

21 авг 2013 : 		 DAVE GROHL о переиздании последнего альбома NIRVANA

15 авг 2013 : 		 Детали юбилейного издания "In Utero" NIRVANA

5 авг 2013 : 		 Courtney Love раскритиковала реюнион NIRVANA

22 мар 2013 : 		 DAVE GROHL рассмтаривал возможность исполнения песен NIRVANA с P.J. HARVEY

13 дек 2012 : 		 PAUL MCCARTNEY выступил с участниками NIRVANA

12 дек 2012 : 		 PAUL MCCARTNEY выступит с NIRVANA?

22 сен 2011 : 		 Продюсер альбома "Nevermind" (NIRVANA): "Работать с KURT'ом COBAIN'ом было "настоящим геморроем."

17 сен 2011 : 		 Трансляция редкого концерта NIRVANA

19 авг 2011 : 		 Басист NIRVANA вместе с гостями целиком исполнят "Nevermind" на благотворительном концерте

30 июл 2011 : 		 Родной город лидера NIRVANA отверг предложение назвать мост в его честь

29 июл 2011 : 		 Facebook отрицает бан обложки NIRVANA

28 июл 2011 : 		 Обложка NIRVANA "забанена" на Facebook

19 июл 2011 : 		 В честь лидера NIRVANA могут назвать мост и парк

23 июн 2011 : 		 Переиздание NIRVANA 'Nevermind' выйдет в сентябре

25 дек 2010 : 		 Участники NIRVANA на одной сцене

24 авг 2010 : 		 COURTNEY LOVE и менеджмент NIRVANA уладили юридические проблемы

23 июл 2010 : 		 Биопик о KURT'e COBAIN'e будет "грубым и хаотическим"

30 окт 2009 : 		 Трейлер нового DVD NIRVANA

5 окт 2009 : 		 Ранее не издававшаяся концертная песня NIRVANA доступна для прослушивания

3 сен 2009 : 		 Диск с легендарным концертом NIRVANA выйдет в ноябре

18 авг 2009 : 		 Дебют NIRVANA выйдет с ранее не изданным материалом

23 мар 2009 : 		 Альбомы NIRVANA будут переизданы на виниле

23 окт 2007 : 		 Фильм о KURT`е COBAIN`е

17 авг 2006 : 		 NIRVANA: DVD "All Apologies" в ноябре

15 апр 2005 : 		 Фортепианный трибьют NIRVANA

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Воссоединение участников NIRVANA произошло!

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Оставшиеся участники NIRVANA воссоединились после выступления FOO FIGHTERS на фестивале Cal Jam в субботу, 6 октября, чтобы исполнить шесть песен. Dave Grohl, Pat Smear (оба участники FOO FIGHTERS) и Krist Novoselic (он до этого выступил на фестивале вместе со своей группой GIANTS IN THE TREES) объединились вместе с John'ом McAuley из DEER TICK и Joan Jett. Они исполнили три песни с John'ом на вокале — "Serve The Servants", "Scentless Apprentice" и "In Bloom", после чего его подменила Joan для исполнения "Breed", "Smells Like Teen Spirit" и "All Apologies", при этом на басу сыграла Brody Dalle, а Krist переключился на аккордеон.

Сет-лист выступления:

01. Serve The Servants (with John McCauley)
02. Scentless Apprentice (with John McCauley)
03. In Bloom (with John McCauley)
04. Breed (with Joan Jett)
05. Smells Like Teen Spirit (with Joan Jett)
06. All Apologies (with Joan Jett and Brody Dalle)



Watch Surviving NIRVANA Members Reunite At 2018




























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КомментарииСкрыть/показать 1 )

vs918
8 окт 2018, 11:03		ну думал ваще гамно будет.. так ниче получилось..


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