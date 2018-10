сегодня



Воссоединение участников NIRVANA произошло! Оставшиеся участники NIRVANA воссоединились после выступления FOO FIGHTERS на фестивале Cal Jam в субботу, 6 октября, чтобы исполнить шесть песен. Dave Grohl, Pat Smear (оба участники FOO FIGHTERS) и Krist Novoselic (он до этого выступил на фестивале вместе со своей группой GIANTS IN THE TREES) объединились вместе с John'ом McAuley из DEER TICK и Joan Jett. Они исполнили три песни с John'ом на вокале — "Serve The Servants", "Scentless Apprentice" и "In Bloom", после чего его подменила Joan для исполнения "Breed", "Smells Like Teen Spirit" и "All Apologies", при этом на басу сыграла Brody Dalle, а Krist переключился на аккордеон.



Сет-лист выступления:



01. Serve The Servants (with John McCauley)

02. Scentless Apprentice (with John McCauley)

03. In Bloom (with John McCauley)

04. Breed (with Joan Jett)

05. Smells Like Teen Spirit (with Joan Jett)

06. All Apologies (with Joan Jett and Brody Dalle)































































