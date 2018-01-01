Новая песня STELLAR CIRCUITS

"Nocturnal Visitor", новая песня американской прогрессив рок/металл группы STELLAR CIRCUITS, доступна для прослушивания ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего второго ноября. Продюсером материала был Jamie King (Between The Buried And Me, Scale The Summit, The Contortionist):
"Nocturnal Visitor"
"Skylights"
"Fell Under A Spell"
"Sleepless Goddess"
"Lose The Forest For The Trees"
"Rorschach"
"Go With Your Ghost"
"Matrioshka"
"Goblin Valley"
"The Polar Dream"
"Ways We Haunt"
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