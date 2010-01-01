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Классические альбомы DEEP PURPLE будут переизданы на виниле в ноябре Как сообщает Uncut, Rhino выпустит 23 ноября на пурпурном виниле специальные издания классических альбомов DEEP PURPLE — "In Rock" (1970) и "Fireball" (1971).



Оба альбома прошли полный ремастеринг с оригинальных аналоговых плёнок — им занимались Andy Pearce и Matt Wortham. А монтаж провёл Barry Grint в Alchemy Mastering.











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