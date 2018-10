сегодня



Видео с текстом от GOD'S ARMY Лирик-видео на песню “Before The Fall” из второго альбома GOD'S ARMY, получившего название "Demoncracy", можно увидеть ниже.



Трек-лист альбома:



CD:



"You Are You"

"Free Your Mind"

"Enemy Maker"

"Final Destination"

"Games Without Frontiers"

"The All Seeing Eye"

"Before The Fall"

"The Replicant"

"Heroes & Demons"

"My Way"



Винил:



Side A

"You Are You"

"Free Your Mind"

"Enemy Maker"

"Final Destination"

"Games Without Frontiers"

"The All Seeing Eye"



Side B

"Before The Fall"

"The Replicant"















