Новый сингл REECE Вокалист, композитор и бывший фронтмен Accept/Bonfire David Reece 9 ноября на Mighty Music выпустит свой новый сольный альбом. Новый сингл “A Perfect Apocalypse” доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист альбома:



"Any Time At All"

"Wicked City Blues"

"Karma"

"Desire"

"I Don't Know Why"

"Two Coins"

"Ain't Got The Balls"

"Forest Through The Trees"

"Perfect Apocalypse"

"Live Before You Die"

"I'm The One"



Vinyl:



Side A

"Karma"

"Any Time At All"

"I Don't Know Why"

"I'm The One"

"Forest Through The Trees"



Side B

"Perfect Apocalypse"

"Heart Of Stone"

"What About Yesterday"

"Two Coins"

"Live Before You Die"

















