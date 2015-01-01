Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TIM 'RIPPER' OWENS не понимает, чем не нравится голограмма DIO [84]
*METALLICA приедет в Россию летом [35]
*MACHINE HEAD распадаются? [25]
*WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен... [23]
*Новое видео группы BEHEMOTH [20]
*
[= ||| все новости группы



*Leah*



8 окт 2018 : 		 Лирик-видео LEAH

24 сен 2018 : 		 Музыканты BLIND GUARDIAN, ORPHANED LAND, DELAIN в новой песне LEAH

6 авг 2018 : 		 Музыканты NIGHTWISH, DELAIN, ORPHANED LAND на новом альбоме LEAH

24 дек 2015 : 		 Гитарист TESTAMENT в новом треке LEAH

10 янв 2015 : 		 Видео с текстом от LEAH

| - |
|||| сегодня

Лирик-видео LEAH

*
zoom
*
* *
Новый альбом LEAH "The Quest" вышел на прошлой неделе. Видео с текстом на песню "Lion Arises", вошедшую в этот альбом, можно увидеть ниже.

Трек-лист:

"The Quest"
"Edge of Your Sword"
"Lion Arises"
"Heir"
"Ruins of Illusion"
"Labyrinth"
"Abyss"
"Oblivion (Between Two Worlds)"
"Ghost Upon a Throne"
"The Water Is Wide"

LEAH Reveals вЂњLion ArisesвЂќ Lyric Video; The Quest Album Out Now








Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 206

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Draconian Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,21854782104492    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом