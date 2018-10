сегодня



Лирик-видео LEAH Новый альбом LEAH "The Quest" вышел на прошлой неделе. Видео с текстом на песню "Lion Arises", вошедшую в этот альбом, можно увидеть ниже.



Трек-лист:



"The Quest"

"Edge of Your Sword"

"Lion Arises"

"Heir"

"Ruins of Illusion"

"Labyrinth"

"Abyss"

"Oblivion (Between Two Worlds)"

"Ghost Upon a Throne"

"The Water Is Wide"



















