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Лирик-видео LEAH
Новый альбом LEAH "The Quest" вышел на прошлой неделе. Видео с текстом на песню "Lion Arises", вошедшую в этот альбом, можно увидеть ниже.
Трек-лист:
"The Quest"
"Edge of Your Sword"
"Lion Arises"
"Heir"
"Ruins of Illusion"
"Labyrinth"
"Abyss"
"Oblivion (Between Two Worlds)"
"Ghost Upon a Throne"
"The Water Is Wide"
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