сегодня



Редкое видео PINK FLOYD Редкое видео на композицию PINK FLOYD "Chapter 24" можно увидеть ниже. Эта песня вошла в альбом 1967 года "The Piper At The Gates Of Dawn". Видео содержит съёмку Сида Барретта в Gog Magog Hills, Кембридшир, Великобритания, и Pink Floyd в EMI Studios в Лондоне в апреле 1967 года.











+1 -1









просмотров: 307