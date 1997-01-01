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KING'S X выпустят студийный альбом Лейбл Golden Robot Records сообщил о включении KING'S X в список своих артистов. Группа заключила контракт на выход предстоящего альбома, который станет первым за последние десять лет.



«Я очень рад выпустить следующий альбом KING'S X вместе с Mark'ом, Derek'ом и командой на Golden Robot! Да пребудет с нами грув!» — сказал вокалист/басист dUg Pinnick. Гитарист Ty Tabor добавил: «С нетерпением жду начала работы с Golden Robot Records!»



Барабанщик Jerry Gaskill заявил: «Прошло довольно много времени с того момента, как мы выпустили альбом. Всё это время я думал, что когда и если мы сделаем новый альбом, я хочу, чтобы он был лучшим альбомом, на который мы только способны. Я хочу в это верить. Я хочу сделать его отличным, что бы для этого ни потребовалось. Я не хочу делать просто очередную запись King's X. Я думаю и надеюсь, что мы в нужном месте. Я думаю и надеюсь, что это правильное время, и у меня хорошие чувства насчёт команды, с которой мы будем работать в Golden Robot Records. Я собираюсь сделать всё от себя зависящее. Так давайте сделаем это!»









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