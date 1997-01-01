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*King's X*



9 окт 2018 : 		 KING'S X выпустят студийный альбом

31 авг 2018 : 		 KING'S X решились на альбом

15 авг 2018 : 		 KING'S X могут выпустить альбом

23 апр 2018 : 		 Фронтмен KING'S X выпустит трибьют-альбом Джими Хендриксу

20 июн 2017 : 		 Видео с выступления KING'S X

15 янв 2015 : 		 KING'S X планируют переиздания

23 дек 2014 : 		 Вокалист KING'S X выпустит DVD

25 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X идет на поправку

13 сен 2014 : 		 Барабанщик KING'S X перенес сердечный приступ

3 дек 2013 : 		 Вокалист KING'S X о своем здоровье

29 ноя 2013 : 		 У вокалиста KING'S X возникли проблемы с лимфоузлами

7 авг 2013 : 		 Видео вокалиста KING'S X

7 май 2013 : 		 Видео вокалиста KING'S X

28 мар 2013 : 		 Вокалист KING'S X выпустит новый альбом

13 дек 2012 : 		 Вокалист KING'S X выпустил рождественский сингл

31 окт 2012 : 		 Барабанщик KING'S X запишет сольный альбом

16 апр 2012 : 		 Барабанщик KING'S X возобновил работу над сольным диском

6 апр 2012 : 		 Барабанщик KING'S X: «Когда я вернусь, то буду лучше, чем когда-либо»

22 мар 2012 : 		 Барабанщик KING'S X выписан из больницы

27 фев 2012 : 		 Барабанщик KING'S X перенес сердечный приступ

19 ноя 2010 : 		 Концертная песня KING'S X доступна для скачивания

23 окт 2010 : 		 Трейлер нового DVD KING'S X

12 окт 2010 : 		 Детали концертного релиза KING'S X

27 авг 2010 : 		 KING'S X выпустят "Live Love in London"

14 июл 2010 : 		 Гитарист KING'S X выпустил два альбома

6 ноя 2008 : 		 Новое видео KING'S X

3 июн 2008 : 		 Альбом KING'S X снова засветился в чартах The Billboard 200

24 мар 2007 : 		 Гитарист KING'S X о новом альбоме "он должен стать великим!"

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KING'S X выпустят студийный альбом

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Лейбл Golden Robot Records сообщил о включении KING'S X в список своих артистов. Группа заключила контракт на выход предстоящего альбома, который станет первым за последние десять лет.

«Я очень рад выпустить следующий альбом KING'S X вместе с Mark'ом, Derek'ом и командой на Golden Robot! Да пребудет с нами грув!» — сказал вокалист/басист dUg Pinnick. Гитарист Ty Tabor добавил: «С нетерпением жду начала работы с Golden Robot Records!»

Барабанщик Jerry Gaskill заявил: «Прошло довольно много времени с того момента, как мы выпустили альбом. Всё это время я думал, что когда и если мы сделаем новый альбом, я хочу, чтобы он был лучшим альбомом, на который мы только способны. Я хочу в это верить. Я хочу сделать его отличным, что бы для этого ни потребовалось. Я не хочу делать просто очередную запись King's X. Я думаю и надеюсь, что мы в нужном месте. Я думаю и надеюсь, что это правильное время, и у меня хорошие чувства насчёт команды, с которой мы будем работать в Golden Robot Records. Я собираюсь сделать всё от себя зависящее. Так давайте сделаем это!»

KINGвЂ™S X To Release First Studio Album In Over A Decade Next Year



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