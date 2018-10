сегодня



Видео с выступления DYING FETUS 4 октября DYING FETUS выступили в Сакраменто, штат Калифорния, совместно с Gatecreeper, Genocide Pact и Incantation. Видео с выступления можно увидеть ниже.



Сет-лист:



"Wrong One to Fuck With"

"Panic Amongst the Herd"

"Grotesque Impalement"

"From Womb to Waste"

"Fixated on Devastation"

"Subjected to a Beating"

"Induce Terror"

"Seething With Disdain"

"Praise the Lord (Opium of the Masses)"

"Blunt Force Trauma"

"Your Treachery Will Die With You"

"Kill Your Mother, Rape Your Dog"











