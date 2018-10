сегодня



JOE SATRIANI выпускает бокс-сет JOE SATRIANI выпустит бокс-сет "Beyond The Supernova", в который войдёт документальный фильм "Beyond The Supernova", — его премьера прошла в октябре на Mill Valley Film Festival.



Содержимое бокс-сета:



- DVD-версия фильма

- 2 CD, содержащие 32 песни, которые ранее не издавались (саундтрек к фильму и 10 бонус-треков);

- Специальная USB-флешка в форме гитары Joe Satriani, на которую залита музыка и HD-версия фильма;

- Пять коллекционных медиаторов с оригинальным рисунком Joe Satriani;

- Специальный набор "Shockwave Supernova": гитарные струны .010 — .046 с дополнительными первой и второй струнами;

- В каждый набор вкладывается сертификат подлинности, подписанный Joe и режиссёром фильма — ZZ Satriani;

- Бокс-сет выйдет единоразово тиражом 1 000 экземпляров и будет пронумерован.



«Я очень рад, что могу предложить вам "Beyond The Supernova" на DVD. Потрясающий фильм ZZ — это больше, чем просто документальный фильм, это произведение искусства само по себе, он рассказывает уникальную историю, которую только он мог бы раскопать. Это сырой и яркий закулисный взгляд на катартический, художественный процесс деятельности музыканта во время мирового турне. Фильм сочетает в себе красивые, запоминающиеся образы и музыку с закулисными съёмками в Европе и Азии. В дополнение к DVD мы включили саундтрек к фильму с новой оригинальной музыкой от ZZ и меня, расширенные живые треки из фильма, а также десять бонус-треков. Это был фантастический проект. Спасибо моей команде, техникам и семье за отличную работу и поддержку. Наслаждайтесь!»



Трек-лист:



CD1 – Film Music and Bonus Tracks

“Project 4 ZZ Keys Only” (ZZ)

“Industrial Starstomper 1 With Guitar” (Joe)

“Project 4 Mix With Guitar” (ZZ)

“Travel Song 1 Asia” (Joe)

“Industrial Groove 1” (Joe)

“Travel Song 2” (Joe)

“Sagittarius (Live)” (Mike Keneally)

“Birthday Drone” (ZZ)

“Flying On Earth – Memory Song” (Joe)

“Surf Intro” (ZZ)

“Part Three Banger” (ZZ)

“Texas India – Celebration” (Joe)

“Crazy Joey Intro” (ZZ)

“Opening Song 1” (ZZ)

“Komat Ekomat” (Joe)

“ART 2016 Theme Song” (Joe)



CD2 – Live Film Music and Bonus Tracks

“Shockwave Supernova Live In Seoul”

“Crazy Joey Live In Seoul”

“Surfing With The Alien Live At Hellfest”

“Singapore Soundcheck”

“Oslo Encore”

“Beijing Blues”

“Singapore Blues Jam”

“Lost In A Memory Remix” by John Cuniberti

“Cataclysmic Remix” by Keith More

“In My Pocket Remix” by Keith More

“Stars Race Across The Sky Remix” by John Cuniberti with Eric Caudieux

“Goodbye Supernova Remix” by John Cuniberti with Eric Caudieux

“BBW DDL Jam Mix”

“BBW #2 Mix”

“BBW #3 Mix”

“Music Without Words”











