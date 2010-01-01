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Пластинка с альбомом PINK FLOYD была продана почти за 14 000 долларов Очень редкое промо-издание альбома PINK FLOYD "Ummagumma" было продано в августе этого года за 13 953 долларов США (более 900 000 рублей по курсу Центробанка на текущую дату). Альбом, изданный на красном виниле для Японии на двух пластинках, был реализован через сайт discogs.com и попал на первое место по стоимости среди реализованных альбомов августа.



Как заявил эксперт Брент Грейссл, это редчайшее издание, и найти его — огромная удача, так как, скорее всего, второй такой экземпляр найти будет практически невозможно:



«Принимая во внимание, что это FLOYD, я бы предположил, что сделано не так много промо-копий, учитывая, что для его продвижения не требовалось особых усилий. Я также предполагаю, что радиостанции загоняли бы свои копии до смерти, поэтому хорошие, чистые копии могут быть гипер-редкими». http://www.pinkfloyd.com







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