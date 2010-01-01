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*Pink Floyd*



9 окт 2018 : 		 Пластинка с альбомом PINK FLOYD была продана почти за 14 000 долларов

8 окт 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

24 сен 2018 : 		 Электронная открытка к концертному релизу PINK FLOYD

12 сен 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

3 сен 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

27 авг 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

19 авг 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

12 авг 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

29 июл 2018 : 		 Редкое видео PINK FLOYD

19 июл 2018 : 		 PINK FLOYD выпустят сборник лучших вещей на виниле

16 июл 2018 : 		 Промо-видео PINK FLOYD 1967 года

9 июл 2018 : 		 Новое видео PINK FLOYD

24 мар 2018 : 		 Переиздание PINK FLOYD выйдет весной

8 мар 2018 : 		 Винил PINK FLOYD выйдет весной

19 дек 2017 : 		 Новая книга PINK FLOYD выйдет зимой

16 окт 2017 : 		 Переиздания PINK FLOYD выйдут осенью

25 мар 2017 : 		 Новое видео PINK FLOYD

23 мар 2017 : 		 Барабанщик PINK FLOYD разбил свой Макларен

23 мар 2017 : 		 PINK FLOYD выпустят сингл

21 мар 2017 : 		 Фрагмент нового релиза PINK FLOYD

16 мар 2017 : 		 Концертное видео PINK FLOYD 1970 года

7 мар 2017 : 		 Видео с выступления PINK FLOYD на BBC

16 дек 2016 : 		 Новые винилы PINK FLOYD выйдут в январе

10 ноя 2016 : 		 Новое видео PINK FLOYD

28 окт 2016 : 		 Новое видео PINK FLOYD

11 окт 2016 : 		 Новые винилы PINK FLOYD выйдут осенью

6 окт 2016 : 		 Новое видео PINK FLOYD

16 сен 2016 : 		 Рассказ о бокс-сете PINK FLOYD

1 сен 2016 : 		 Новое видео PINK FLOYD

19 авг 2016 : 		 Новые винилы PINK FLOYD выйдут в сентябре

30 июл 2016 : 		 Трейлер нового бокс-сета PINK FLOYD

8 май 2016 : 		 Все альбомы PINK FLOYD выйдут на виниле

15 авг 2015 : 		 История PINK FLOYD официально завершилась

24 янв 2015 : 		 Звёздный трибьют PINK FLOYD перевыпущен в честь юбилея

17 янв 2015 : 		 Барабанщик PINK FLOYD считает, что музыка сейчас обесценилась

15 дек 2014 : 		 Новое видео PINK FLOYD

17 ноя 2014 : 		 PINK FLOYD вновь первые в Британии

14 ноя 2014 : 		 DAVID GILMOUR: «Новых альбомов и концертов PINK FLOYD больше не будет»

11 ноя 2014 : 		 Новое видео PINK FLOYD

5 ноя 2014 : 		 Новая композиция PINK FLOYD

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10 окт 2014 : 		 EPK от PINK FLOYD

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23 сен 2014 : 		 Детали нового альбома PINK FLOYD

7 июл 2014 : 		 Новый альбом PINK FLOYD выйдет осенью

21 май 2014 : 		 Новое видео PINK FLOYD

8 апр 2014 : 		 Новый видеорелиз PINK FLOYD выйдет в мае

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22 мар 2013 : 		 Поклонники отметят 40-летие "Dark Side Of The Moon" PINK FLOYD

26 фев 2012 : 		 За кулисами стены PINK FLOYD

4 янв 2012 : 		 PINK FLOYD выступят на закрытии летней Олимпиады?

28 дек 2011 : 		 SACD PINK FLOYD выйдет в январе

5 дек 2011 : 		 PINK FLOYD – A Foot In The Door Special

2 ноя 2011 : 		 Новое переиздание PINK FLOYD выйдет в ноябре

5 сен 2011 : 		 Бокс-сет "The Dark Side Of The Moon" PINK FLOYD выйдет в сентябре

9 янв 2011 : 		 PINK FLOYD вновь на EMI

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10 ноя 2010 : 		 David Gilmour (PINK FLOYD): «Старая индустрия звукозаписи разваливается»

16 авг 2010 : 		 Roger Waters разрешил изменить текст 'Another Brick In The Wall'

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Пластинка с альбомом PINK FLOYD была продана почти за 14 000 долларов

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Очень редкое промо-издание альбома PINK FLOYD "Ummagumma" было продано в августе этого года за 13 953 долларов США (более 900 000 рублей по курсу Центробанка на текущую дату). Альбом, изданный на красном виниле для Японии на двух пластинках, был реализован через сайт discogs.com и попал на первое место по стоимости среди реализованных альбомов августа.

Как заявил эксперт Брент Грейссл, это редчайшее издание, и найти его — огромная удача, так как, скорее всего, второй такой экземпляр найти будет практически невозможно:

«Принимая во внимание, что это FLOYD, я бы предположил, что сделано не так много промо-копий, учитывая, что для его продвижения не требовалось особых усилий. Я также предполагаю, что радиостанции загоняли бы свои копии до смерти, поэтому хорошие, чистые копии могут быть гипер-редкими».



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

НELLECTOR
9 окт 2018, 16:45		>>>я бы предположил, что сделано не так много промо-копий, учитывая, что для его продвижения не требовалось особых усилий.

Пиздец, эксперт. Прямо Лоза.

Metalurg79
9 окт 2018, 18:20		Страшные цифры

Sw0Rn
9 окт 2018, 18:36		Альбом то так себе


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