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DOKKEN выпустят новый альбом весной DOKKEN планируют отправиться в студию в декабре, чтобы начать запись нового студийного альбома, выпустить который планируется весной 2019 года. Диск должен стать первым с 2012 года релизом группы.



Комментирует Don Dokken: «На самом деле мы отдыхаем. У нас есть четыре шоу на Западном побережье [в ноябре], и мы покончим с этим в течение двух месяцев, чтобы иметь возвожность сочинять новый альбом. Мы собираемся записать его в декабре и январе, а выйти он должен весной. У нас новый лейбл, и мы собираемся записать новый альбом к весне для следующего тура».















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