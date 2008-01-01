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PHILIP ANSELMO и PHIL RIND исполнили песню PANTERA Phil Rind из SACRED REICH на выступлении, состоявшемся 7 октября на ForceFest в Мехико, присоединился к PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS на сцене, чтобы исполнить песню PANTERA "I'm Broken". Видео с концерта доступно ниже.



























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