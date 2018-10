сегодня



Новый сингл STEPHEN PEARCY STEPHEN PEARCY опубликовал новый трек "U Only Live Twice", который является синглом из пятого сольного альбома "View To A Thrill", выходящего 9 ноября. Композицию можно послушать в ролике ниже.



Трек-лист:



01. U Only Live Twice

02. Sky Falling

03. Malibu

04. One In A Million

05. Double Shot

06. Secrets To Tell

07. Not Killin’ Me

08. Dangerous Thing

09. I'm A Ratt

10. From The Inside

11. Violator















+0 -0









просмотров: 157