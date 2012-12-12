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Вышла иллюстрированная книга о LED ZEPPELIN Reel Art Press в честь 50-летия LED ZEPPELIN выпустили официальную иллюстрированную книгу "Led Zeppelin By Led Zeppelin". Новый видеотрейлер можно увидеть ниже.



"Led Zeppelin By Led Zeppelin" — первая официальная иллюстрированная книга, созданная в сотрудничестве с участниками группы. В неё вошли фотографии Jimmy Page'a, Robert'a Plant'a, John'a Paul'a Jones'a и Джона Бонэма как на сцене, так и вне неё, включая кадры из студии.



400-страничное издание содержит ранее не публиковавшиеся фотографии, изображения из архивов LED ZEPPELIN и работы фотографов со всего мира.

















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