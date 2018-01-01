Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN переиздают альбомы [77]
*COREY TAYLOR заявил, что на новом альбоме SLIPKNOT появится самая тяжё... [37]
*YUIMETAL ушла из BABYMETAL [24]
*Обнародована причина смерти жены фронтмена KORN [21]
*Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA [18]
*
[= ||| все новости группы



*John Diva & The Rockets of Love*



23 окт 2018 : 		 JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE на SPV / Steamhammer

| - |
|||| сегодня

JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE на SPV / Steamhammer

*
zoom
*
* *
Начавшие шесть лет назад как группа-посвящение таким иконам восьмидесятых, как Van Halen, Mötley Crüe, Aerosmith и Bon Jovi, JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE заключили соглашение с лейблом SPV / Steamhammer, на котором 8 февраля состоится выход дебютного альбома "Mama Said Rock Is Dead". Премьера первого сингла намечена на 23 ноября, второй сингл "Rock 'N' Roll Heaven" появится 18 января.

JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE Sign With SPV / Steamhammer; Debut Album Due In February






Like!+0Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 160

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Van Canto Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,31891894340515    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом