JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE на SPV / Steamhammer
Начавшие шесть лет назад как группа-посвящение таким иконам восьмидесятых, как Van Halen, Mötley Crüe, Aerosmith и Bon Jovi, JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE заключили соглашение с лейблом SPV / Steamhammer, на котором 8 февраля состоится выход дебютного альбома "Mama Said Rock Is Dead". Премьера первого сингла намечена на 23 ноября, второй сингл "Rock 'N' Roll Heaven" появится 18 января.
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