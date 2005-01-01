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*System of a Down*



11 окт 2018 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN: «Плохо, что группа не может создать новый материал»

5 июн 2018 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN: «Не похоже, что от нас что-то будет в ближайшее время»

15 май 2018 : 		 DARON MALAKIAN: «SYSTEM OF A DOWN в данный момент не работают над альбомами»

6 июл 2017 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Новый альбом... не сейчас»

2 июн 2017 : 		 Видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

11 окт 2016 : 		 SYSTEM OF A DOWN едут в тур летом

22 авг 2016 : 		 Гитарист SYSTEM OF A DOWN присоединился на сцене к MILLENNIALS

7 май 2016 : 		 SERJ TANKIAN потеплел к возвращению SYSTEM OF A DOWN?

13 окт 2015 : 		 SYSTEM OF A DOWN получат награду института Parajanov-Vartanov

25 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

25 апр 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления SYSTEM OF A DOWN

19 апр 2015 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

15 апр 2015 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: «У нас нет точных сроков по выпуску альбома»

5 апр 2015 : 		 Ударник SYSTEM OF A DOWN: будущий концерт в Армении для нас важнее нового альбома

31 мар 2015 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN снял трейлер для "Mortal Kombat"

25 мар 2015 : 		 Басист SYSTEM OF A DOWN утверждает, что у группы уже готово несколько новых песен

10 янв 2015 : 		 SERJ TANKIAN о возможности записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN

27 ноя 2014 : 		 SYSTEM OF A DOWN объявили о туре

22 окт 2013 : 		 Колыбельные от SYSTEM OF A DOWN

28 сен 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN работает над альбомом кавер-версий

19 авг 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: "новый альбом грядет"

5 авг 2013 : 		 Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN

5 авг 2013 : 		 SERJ TANKIAN вновь отрицает слухи о записи нового альбома SYSTEM OF A DOWN

5 июн 2013 : 		 SERJ TANKIAN о новом альбоме SYSTEM OF A DOWN

21 май 2013 : 		 SYSTEM OF A DOWN о заявлении басиста

21 май 2013 : 		 По словам басиста SYSTEM OF A DOWN, SERJ TANKIAN «задерживает группу»

25 мар 2013 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о новом альбоме

17 авг 2012 : 		 Вокалист DEFTONES присоединился на сцене к SYSTEM OF A DOWN

15 авг 2012 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN не против выпуска сборника лучших песен с нереализованном материалом

7 авг 2012 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN надеется, что работа над новым альбомом начнётся в следующем году

6 авг 2012 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN: «Мы пока не рассматривали вопрос о новой записи»

5 авг 2012 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

8 май 2012 : 		 Вокалист SYSTEM OF A DOWN: "У нас нет планов записывать альбом"

3 мар 2012 : 		 Ударник SLIPKNOT выступил с SYSTEM OF A DOWN

3 окт 2011 : 		 Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN

25 авг 2011 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN принял участие в публичной дискуссии

17 июн 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN исполнили кавер DIRE STRAITS

7 июн 2011 : 		 Видео полного концерта SYSTEM OF A DOWN

28 май 2011 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

17 май 2011 : 		 Барабанщик SYSTEM OF A DOWN о реюнионе

14 май 2011 : 		 Видео с выступления SYSTEM OF A DOWN

12 май 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN открыли турне

10 апр 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN принимают заявки на сет-лист

10 фев 2011 : 		 SYSTEM OF A DOWN провели первую репетицию за 5 лет

30 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN подтвердили реюнион

28 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN выступят на шведском фестивале METALTOWN

27 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN будут со-хэдлайнерами на ROCK AM RING/ROCK IM PARK

19 ноя 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN планируют камбэк-тур в 2011

26 янв 2010 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о реюнионе

12 янв 2010 : 		 SYSTEM OF A DOWN планируют реюнион?

17 мар 2008 : 		 Новости от SYSTEM OF A DOWN

10 окт 2007 : 		 Участники SYSTEM OF A DOWN работают над дебютником SCARS ON BROADWAY

2 авг 2007 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN выбрал первый сингл со своего сольного альбома

25 июл 2007 : 		 Фронтмен SYSTEM OF A DOWN сконцентрировался на сольной карьере

4 май 2007 : 		 Первый сольный альбом фронтмена SYSTEM OF A DOWN почти готов

31 дек 2006 : 		 Будущее SYSTEM OF A DOWN неопределено

22 сен 2005 : 		 SYSTEM OF A DOWN: раскрыт треклист альбома "Hypnotize"

27 авг 2005 : 		 'Hypnotize' от SYSTEM OF A DOWN уже в ноябре

7 сен 2002 : 		 System Of A Down на MTV

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Басист SYSTEM OF A DOWN: «Плохо, что группа не может создать новый материал»

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Басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian недавно рассказал в шоу KROQ's "The Kevin & Bean Show" о том, что группа застопорилась в своих попытках написать новый материал вслед за альбомами "Mezmerize" и "Hypnotize", которые вышли в 2005 году. На вопрос о том, сможет ли SYSTEM выпустить новый релиз в ближайшие годы, Shavo ответил: «Если бы было по-моему, то это бы уже случилось сейчас. Но это не так — нас четверо... Я надеюсь, потому что у нас очень много материала, который мы пишем уже 10, 12 лет... Мы все сочиняем. Например, у меня лично очень много всего, у Daron'а [Malakian'a, гитариста] также полно материала, я знаю, что Serj [Tankian, вокалист] тоже накопил прилично, но я не знаю, что случится, когда мы соберёмся всё это соединить. Я не знаю, что произойдёт. Я надеюсь, я хотел бы этого, но кто знает? Мы всё ещё любим друг друга. Ничего плохого не случилось, никакой злости или разборок. Ничего подобного. Просто музыканты такие люди».

Shavo также обратил внимание на то, что у Daron'а и Serj'а есть разные представления о том, каким должен быть новый альбом SYSTEM OF A DOWN. «Я лично об этом всегда думаю, и я не могу говорить за остальных ребят, но я думаю об этом, — сказал он. — Но я не обижаюсь, я не могу этого сделать, но это обидно, потому что я хочу играть, я хочу сочинять и хочу выпустить альбом».

«Я не могу принуждать никого на сцене. Я не могу затащить кого-то в студию. Я не могу никого заставить что-то сделать. Всё должно быть естественно, само собой».

Odadjian также сказал, что напряжение внутри SYSTEM'ы длится намного дольше, чем поклонники думают. «Всё, что вы читали за последние два года, длится уже последние 10 лет, а на свет появилось только сейчас благодаря социальным сетям и Интернет».

Этим летом Malakian обвинил Tankian'a в том, что тот не хочет записывать новый материал, и Tankian ответил, что творческие и финансовые проблемы с Malakian'ом привели к тупиковой ситуации. В сообщении на Facebook Tankian написал, что Malakian хотел контролировать творческий процесс SYSTEM, хочет больше денег за распространение и хочет быть единственным участником группы, который может общаться с прессой. Tankian заметил: «Поскольку мы не нашли единого мнения, то в настоящее время мы решили отложить в сторону идею записи».

Tankian сказал Forbes, что творческий процесс должен «быть органичным» и «правильным во всех отношениях», добавив: «Нет закона, согласно которому группа должна быть вместе миллион лет и иметь миллион альбомов. Собственно, если вы посмотрите на то, что происходило эти годы, как музыковед или поклонник музыки, в любом случае, это, вероятно, регрессивное мышление».

Tankian гастролировал с SYSTEM OF A DOWN несколько лет, но сконцентрировался на сольной карьере, саундтреках и другими музыкальных проектах. Malakian, тем временем, выпустил в июле альбом своего возрождённого проекта SCARS ON BROADWAY под названием "Dictator".



SYSTEM OF A DOWN Bassist Says




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

UX2
11 окт 2018, 09:56		кому они уже нужны со своими двумя аккордами

father
11 окт 2018, 10:05		Ну да, после 2005-го они были ещё актуальны, сейчас уже вряд ли. Малакян со своей бандой вполне успешно заменяет Систему, не думаю, что новый альбом SOAD обрёл бы бОльшую популярность, чем альбомы Scars.


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