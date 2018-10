сегодня



Басист SYSTEM OF A DOWN : «Плохо, что группа не может создать новый материал» Басист SYSTEM OF A DOWN Shavo Odadjian недавно рассказал в шоу KROQ's "The Kevin & Bean Show" о том, что группа застопорилась в своих попытках написать новый материал вслед за альбомами "Mezmerize" и "Hypnotize", которые вышли в 2005 году. На вопрос о том, сможет ли SYSTEM выпустить новый релиз в ближайшие годы, Shavo ответил: «Если бы было по-моему, то это бы уже случилось сейчас. Но это не так — нас четверо... Я надеюсь, потому что у нас очень много материала, который мы пишем уже 10, 12 лет... Мы все сочиняем. Например, у меня лично очень много всего, у Daron'а [Malakian'a, гитариста] также полно материала, я знаю, что Serj [Tankian, вокалист] тоже накопил прилично, но я не знаю, что случится, когда мы соберёмся всё это соединить. Я не знаю, что произойдёт. Я надеюсь, я хотел бы этого, но кто знает? Мы всё ещё любим друг друга. Ничего плохого не случилось, никакой злости или разборок. Ничего подобного. Просто музыканты такие люди».



Shavo также обратил внимание на то, что у Daron'а и Serj'а есть разные представления о том, каким должен быть новый альбом SYSTEM OF A DOWN. «Я лично об этом всегда думаю, и я не могу говорить за остальных ребят, но я думаю об этом, — сказал он. — Но я не обижаюсь, я не могу этого сделать, но это обидно, потому что я хочу играть, я хочу сочинять и хочу выпустить альбом».



«Я не могу принуждать никого на сцене. Я не могу затащить кого-то в студию. Я не могу никого заставить что-то сделать. Всё должно быть естественно, само собой».



Odadjian также сказал, что напряжение внутри SYSTEM'ы длится намного дольше, чем поклонники думают. «Всё, что вы читали за последние два года, длится уже последние 10 лет, а на свет появилось только сейчас благодаря социальным сетям и Интернет».



Этим летом Malakian обвинил Tankian'a в том, что тот не хочет записывать новый материал, и Tankian ответил, что творческие и финансовые проблемы с Malakian'ом привели к тупиковой ситуации. В сообщении на Facebook Tankian написал, что Malakian хотел контролировать творческий процесс SYSTEM, хочет больше денег за распространение и хочет быть единственным участником группы, который может общаться с прессой. Tankian заметил: «Поскольку мы не нашли единого мнения, то в настоящее время мы решили отложить в сторону идею записи».



Tankian сказал Forbes, что творческий процесс должен «быть органичным» и «правильным во всех отношениях», добавив: «Нет закона, согласно которому группа должна быть вместе миллион лет и иметь миллион альбомов. Собственно, если вы посмотрите на то, что происходило эти годы, как музыковед или поклонник музыки, в любом случае, это, вероятно, регрессивное мышление».



Tankian гастролировал с SYSTEM OF A DOWN несколько лет, но сконцентрировался на сольной карьере, саундтреках и другими музыкальных проектах. Malakian, тем временем, выпустил в июле альбом своего возрождённого проекта SCARS ON BROADWAY под названием "Dictator".















