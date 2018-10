сегодня



Новая песня P.O.D. "Listening For The Silence", новый трек американской группы P.O.D. (PAYABLE ON DEATH), можно послушать ниже. Он вошёл в 10-й студийный альбом коллектива, получивший название "Circles". Диск выйдет 16 ноября на Mascot Label Group.































+1 -0









просмотров: 298