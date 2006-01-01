Новый сингл EVOKEN

Группа EVOKEN опубликовала новый сингл "Ceremony Of Bleeding", который можно послушать ниже.
Как сказали участники группы, «"Ceremony Of Bleeding" был одним из последних треков, написанных для [предстоящего альбома] "Hypnagogia". Под конец, перед самой записью трека, мы осмелели и добавили элементы в эту песню, которые являются инородными для традиционного стиля Evoken. Нам очень приглянулся результат, и если людям она понравится, тогда круто, а если нет — так им и надо».
Трек-лист "Hypnagogia":
01. The Fear After
02. Valorous Consternation
03. Schadenfreude
04. Too Feign Ebullience
05. Hypnagogia
06. Ceremony Of Bleeding
07. Hypnopompic
08. The Weald Of Perished Men
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