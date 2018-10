сегодня



Новый сингл EVOKEN Группа EVOKEN опубликовала новый сингл "Ceremony Of Bleeding", который можно послушать ниже.



Как сказали участники группы, «"Ceremony Of Bleeding" был одним из последних треков, написанных для [предстоящего альбома] "Hypnagogia". Под конец, перед самой записью трека, мы осмелели и добавили элементы в эту песню, которые являются инородными для традиционного стиля Evoken. Нам очень приглянулся результат, и если людям она понравится, тогда круто, а если нет — так им и надо».



Трек-лист "Hypnagogia":



01. The Fear After

02. Valorous Consternation

03. Schadenfreude

04. Too Feign Ebullience

05. Hypnagogia

06. Ceremony Of Bleeding

07. Hypnopompic

08. The Weald Of Perished Men













+3 -0









просмотров: 239