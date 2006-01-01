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*Evoken*



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Новый сингл EVOKEN

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Группа EVOKEN опубликовала новый сингл "Ceremony Of Bleeding", который можно послушать ниже.

Как сказали участники группы, «"Ceremony Of Bleeding" был одним из последних треков, написанных для [предстоящего альбома] "Hypnagogia". Под конец, перед самой записью трека, мы осмелели и добавили элементы в эту песню, которые являются инородными для традиционного стиля Evoken. Нам очень приглянулся результат, и если людям она понравится, тогда круто, а если нет — так им и надо».

Трек-лист "Hypnagogia":

01. The Fear After
02. Valorous Consternation
03. Schadenfreude
04. Too Feign Ebullience
05. Hypnagogia
06. Ceremony Of Bleeding
07. Hypnopompic
08. The Weald Of Perished Men

EVOKEN вЂ“ вЂњCeremony Of BleedingвЂќ Single Streaming





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