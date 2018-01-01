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Новая песня VANDALLUS "Infected", новая песня группы VANDALLUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Bad Disease, выпущенного 28 сентября на Pure Steel Records:



“Infected”

“Trash Talk’n”

“Sundown Haze”

“Heart Attacker”

“Shock”

“Shake Down”

“Loaded”

“Vandallus”

“Bad Disease”















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