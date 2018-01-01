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Новая песня VANDALLUS
"Infected", новая песня группы VANDALLUS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Bad Disease, выпущенного 28 сентября на Pure Steel Records:
“Infected”
“Trash Talk’n”
“Sundown Haze”
“Heart Attacker”
“Shock”
“Shake Down”
“Loaded”
“Vandallus”
“Bad Disease”
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