Новый альбом BLOOD OF THE SUN доступен для прослушивания целиком Новый альбом BLOOD OF THE SUN под названием "Blood’s Thicker Than Love" будет выпущен 19 октября на Listenable Records. Новая работа доступна для прослушивания целиком ниже.



Трек-лист:



“Keep The Lemmys Comin’”

“My Time”

“Livin’ For The Night”

“Air Rises As You Drown”

“Stained Glass Window”

“Blood Of The Road”



"Blood's thicker than love" by BLOOD OF THE SUN











