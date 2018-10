сегодня



Новый альбом TERRORIZER доступен для прослушивания "Caustic Attack", новый полноформатный альбом американских грайндкорщиков TERRORIZER, доступен для прослушивания целиком.



Трек-лист:



"Turbulence"

"Invasion"

"Conflict And Despair"

"Devastate"

"Crisis"

"Infiltration"

"The Downtrodden"

"Trench Of Corruption"

"Sharp Knives"

"Failed Assassin"

"Caustic Attack"

"Poison Gas Tsunami"

"Terror Cycles"

"Wasteland"

















