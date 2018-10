сегодня



Гитарист JETHRO TULL выпустит сольный альбом Martin Barre, известный как гитарист JETHRO TULL, 12 октября выпустит на Cleopatra Records свой новый сольный альбом, получивший название "Roads Less Travelled".



Размышляя о треках и записи альбома, Барре сказал: «Я сосредоточился на улучшении своей композиторской работы в последние несколько лет, и в итоге я очень доволен этим новым CD. Хотя моя игра занимает в музыке много места, я много работал над аранжировками и текстами. Моя цель — создать диск, который интересен слушателю от начала и до конца. "Roads Less Travelled" отражает мою веру в то, что я привнёс в музыку что-то новое».



Трек-лист:



“Lone Wolf”

“Out Of Time”

“On My Way”

“Roads Less Travelled”

“Badcore Blues”

“Seattle”

“For No Man”

“(This Is) My Driving Song”

“You Are An Angel”

“Trinity”

“And The Band Played On”











