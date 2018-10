сегодня



Новое видео SABER TIGER Японский коллектив SABER TIGER 10 октября выпустил на Sliptrick Records свой новый альбом "Obscure Diversity". Видео на песню “Permanent Rage”, вошедшую в новую работу, доступно ниже.



Трек-лист:



“Daguerreotype Of Phineas Gage”

“The Crowbar Case”

“The Worst Enemy”

“Stain”

“Beat Of The War Drums”

“Distant Signals”

“The Shade Of Holy Light”

“Permanent Rage”

“Seize Your Moment”

“Divide To Deny”

“Paradigm And Parody”

“The Forever Throne”

“The Forever Throne” (Acoustic Version) (Bonus Track)















