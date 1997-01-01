Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MACHINE HEAD распадаются? [29]
*TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома [21]
*Новое видео группы BEHEMOTH [21]
*Гитарист METALLICA о возможном сольном альбоме: «Это будет совсем не м... [17]
*U.D.O. нашли гитариста и басиста [16]
*
[= ||| все новости группы



*Saber Tiger*



11 окт 2018 : 		 Новое видео SABER TIGER

21 апр 2018 : 		 Видео из нового DVD SABER TIGER

20 фев 2018 : 		 Новое видео SABER TIGER

28 дек 2017 : 		 Новый альбом SABER TIGER выйдет весной

| - |
|||| сегодня

Новое видео SABER TIGER

*
zoom
*
* *
Японский коллектив SABER TIGER 10 октября выпустил на Sliptrick Records свой новый альбом "Obscure Diversity". Видео на песню “Permanent Rage”, вошедшую в новую работу, доступно ниже.

Трек-лист:

“Daguerreotype Of Phineas Gage”
“The Crowbar Case”
“The Worst Enemy”
“Stain”
“Beat Of The War Drums”
“Distant Signals”
“The Shade Of Holy Light”
“Permanent Rage”
“Seize Your Moment”
“Divide To Deny”
“Paradigm And Parody”
“The Forever Throne”
“The Forever Throne” (Acoustic Version) (Bonus Track)

JapanвЂ™s SABER TIGER вЂ“ Obscure Diversity Out Now; вЂњPermanent RageвЂќ Video Streaming






Like!+0Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 233

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Of Salvation Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,31717491149902    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом