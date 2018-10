сегодня



Новый альбом PIG DESTROYER доступен для прослушивания целиком "Head Cage", новый альбом PIG DESTROYER, вышел в виде CD, LP, CS и цифровом формате. Послушать альбом целиком можно в ролике, опубликованном ниже.



Трек-лист альбома:



01. Tunnel Under The Tracks

02. Dark Train

03. Army Of Cops

04. Circle River

05. The Torture Fields

06. Terminal Itch

07. Concrete Beast

08. The Adventures Of Jason And Jr

09. Mt. Skull

10. Trap Door Man

11. The Last Song

12. House Of Snakes



















+0 -2









просмотров: 265