Рассказ об издании нового релиза WHITESNAKE Видео, в котором лидер WHITESNAKE David Coverdale рассказывает о содержимом нового релиза "Unzipped: Super Deluxe Edition", доступно для просмотра ниже.



Disc One: Unzipped… In The Studio: The Love Songs



01. Love Is Blind

02. One of These Days *

03. All The Time In The World *

04. Wherever You May Go

05. Easier Said than Done *

06. Fare Thee Well *

07. Summer Rain

08. Forevermore

09. 'Till The End Of Time



Bonus Tracks:



10. Wherever You May Go (Instrumental) Strings only *

11. Love Is Blind (Instrumental) Strings only *



Disc Two: Starkers In Tokyo



01. Sailing Ships

02. Too Many Tears

03. The Deeper The Love

04. Love Ain't No Stranger

05. Can't Go On

06. Give Me All Your Love

07. Don't Fade Away

08. Is This Love

09. Here I Go Again

10. Soldier Of Fortune



Bonus Tracks:



11. Only My Soul (Acapella) *

12. Fool For Your Loving (Excerpt) *



Disc Three: Snakeskin Boots: Starkers In Europe Starkers In Warsaw (Poland, April 18, 1997):



01. Intro

02. Sailing Ships

03. Too Many Tears

04. Here I Go Again



Starkers In Stockholm (Sweden, December 2, 2006):



05. Intro

06. Give Me All Your Love

07. Ain't Gonna Cry No More

08. Only My Soul (Acapella)

09. All I Want Is You

10. Dog

11. Here I Go Again



Starkers In Cologne (Germany, November 24, 2006):



12. Intro

13. Give Me All Your Love

14. Ain't Gonna Cry No More

15. All I Want Is You

16. Slow & Easy

17. Dog



Starkers In Paris (France, November 30, 2006):



18. Give Me All Your Love

19. Ain't Gonna Cry No More

20. Northwinds (Acapella)

21. All I Want Is You

22. Dog

23. Blindman (Acapella)

24. Here I Go Again



Disc Four: More Starkers Promo Tour Rehearsals (2005):



01. If You Want Me *

02. Give Me All Your Love *

03. Slow & Easy *

04. All I Want Is You *

05. Judgement Day *

06. Ain't Gonna Cry No More *

07. Dog *



Starkers In New York (New York City, April 10, 2008):



08. Give Me All Of Your Love

09. Can You Hear The Wind Blow

10. All I Want All I Need

11. Lay Down Your Love

12. Fool For Your Loving

13. The Deeper The Love

14. Ain't No Love In The Heart Of The City

15. Here I Go Again



WSTV Jams Excerpts (2012):



16. Easier Said Than Done

17. Fare Thee Well

18. Love Will Set You Free

19. Mistreated

20. Slide It In

21. 'Till The End Of Time

22. Shake My Tree



Made In Japan Soundcheck Versions (2011)



23. Good To Be Bad

24. Tell Me How



Disc Five: Up Close & Personal



01. Wherever You May Go (Demo Version) *

02. Surrender *

03. Ain't No Doubt About My Girl *

04. Scat Man Blues *

05. Love's A Crazy Game *

06. I Will Love You *

07. Oh Baby You're The One *

08. So Long (Acapella) *

09. So Long *

10. It Would Be Nice *

11. Slide Thingy Blues *

12. Down To The River *

13. Feel Your Love Grow Stronger *

14. Blues Jam Riff *

15. Fun Lick Blues *

16. Don't Wanna Change The World *

17. It's So Hard *

18. River Song (Early Version) *

19. Let's Have A Drink Before I Go *

20. Can You Ever Forgive Me *

21. So Much To Live For *

22. Another Lick While The Missus Is Busy In The Kitchen *

23. Just The Two Of Us (Together You And I) *

24. Oh S___ Blues (featuring Jessica) *

25. Seasons *



DVD Starkers In Tokyo (1997):



01. Sailing Ships

02. Too Many Tears

03. The Deeper The Love

04. Can't Go On

05. Is This Love

06. Give Me All Your Love

07. Here I Go Again

08. Soldier Of Fortune

09. Love Ain't No Stranger

10. Don't Fade Away

11. Only My Soul (Acapella)

12: Fool For Your Loving (excerpt)



Starkers In New York (2008):



01. Give Me All Of Your Love

02. Can You Hear The Wind Blow

03. All I Want All I Need

04. Lay Down Your Love

05. Fool For Your Loving

06. The Deeper The Love

07. Ain't No Love In The Heart Of The City

08. Here I Go Again



Starkers In Warsaw (Poland, April 18, 1997):



09. Intro

10. Sailing Ships

11. Too Many Tears

12. Here I Go Again



Starkers In Stockholm (Sweden, December 2, 2006):



13. Intro

14. Give Me All Your Love

15. Ain't Gonna Cry No More

16. Only My Soul (Acapella)

17. All I Want Is You

18. Dog

19. Here I Go Again



Starkers In Cologne (Germany, November 24, 2006):



20. Give Me All Your Love

21. Ain't Gonna Cry No More

22. All I Want Is You

23. Dog



Starkers In Sofia (Bulgaria, November 24, 2015):



24. Soldier Of Fortune



Starkers In Paris 2 (France, June 4, 2009):



25. Blindman



Starkers In Wolverhampton (England, June 16, 2011):



26. Fare Thee Well



Starkers In Glasgow (Scotland, June 15, 2011)*



27. One Of These Days



Bonus Features:



- One-on-One with David Coverdale and Adrian Vandenberg discussing "Starkers"

- Poor Albert's Last: Photographic Slideshow (featuring audio from "Sailing Ships")

- Purplesnake's "Forevermore" Video

- "Love Is Blind" Music Video



