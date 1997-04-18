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*Whitesnake*



12 окт 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза WHITESNAKE

6 авг 2018 : 		 Новый релиз WHITESNAKE выйдет осенью

27 июн 2018 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

16 июн 2018 : 		 WHITESNAKE открыли тур

11 июн 2018 : 		 Басист WHITESNAKE выпустил ЕР

1 май 2018 : 		 Выход нового альбома WHITESNAKE отложен

10 апр 2018 : 		 WHITESNAKE выпустят сингл летом

20 мар 2018 : 		 Лидер WHITESNAKE: «"Flesh & Blood" будет нашим лучшим альбомом»

28 янв 2018 : 		 Новое видео WHITESNAKE

12 янв 2018 : 		 Фрагмент нового релиза WHITESNAKE

11 янв 2018 : 		 Рассказ об издании нового релиза WHITESNAKE

27 дек 2017 : 		 Концертное видео WHITESNAKE

15 дек 2017 : 		 Концертный трек WHITESNAKE

13 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

10 дек 2017 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

8 дек 2017 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет зимой

5 дек 2017 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет в начале следующего года

23 окт 2017 : 		 DAVID COVERDALE демонстрирует содержимое делюкс-издания WHITESNAKE 1987

20 окт 2017 : 		 Фотокнига WHITESNAKE выйдет в 2017

13 окт 2017 : 		 Рассказ о делюкс-версии WHITESNAKE

2 окт 2017 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет весной

28 сен 2017 : 		 Новое видео WHITESNAKE

14 сен 2017 : 		 Ранняя версия одного из хитов WHITESNAKE

3 сен 2017 : 		 Трейлер к переизданию WHITESNAKE

18 авг 2017 : 		 Переиздание WHITESNAKE выйдет осенью

31 янв 2017 : 		 Фотокнига WHITESNAKE выйдет весной

6 окт 2016 : 		 Лидер WHITESNAKE не собирается уходить

13 авг 2016 : 		 ADRIAN VANDENBERG присоединился на сцене к WHITESNAKE

15 июл 2016 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

5 июл 2016 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

10 апр 2016 : 		 Лидер WHITESNAKE собрался уходить на покой

14 мар 2016 : 		 Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет WHITESNAKE

3 фев 2016 : 		 В гостях у вокалиста WHITESNAKE

25 дек 2015 : 		 VIVIAN CAMPBELL присоединился на сцене к WHITESNAKE

24 дек 2015 : 		 Лидер WHITESNAKE: «Я пока не собираюсь уходить»

22 дек 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

15 дек 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

25 ноя 2015 : 		 Новое видео WHITESNAKE

22 сен 2015 : 		 DREA DE MATTEO в автобусе с WHITESNAKE

23 авг 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

9 авг 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

24 июн 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

21 июн 2015 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

10 июн 2015 : 		 GLENN HUGHES присоединился на сцене к WHITESNAKE

1 июн 2015 : 		 Новый состав WHITESNAKE дебютировал на сцене

5 май 2015 : 		 Новое видео WHITESNAKE

17 апр 2015 : 		 WHITESNAKE представили клавишника

7 апр 2015 : 		 Кавер-версия DEEP PURPLE от WHITESNAKE

24 мар 2015 : 		 Кавер-версия "Burn" от WHITESNAKE

24 мар 2015 : 		 Лидер WHITESNAKE о новом релизе

19 мар 2015 : 		 EPK от WHITESNAKE

28 фев 2015 : 		 Лидер WHITESNAKE объяснил, почему решил выпустить альбом каверов DEEP PURPLE

25 фев 2015 : 		 WHITESNAKE выпускают альбом каверов DEEP PURPLE

13 фев 2015 : 		 Тизер к новому альбому WHITESNAKE

13 дек 2014 : 		 DAVID COVERDALE в восторге от нового гитариста WHITESNAKE

9 дек 2014 : 		 Новый гитарист WHITESNAKE рассказал о предстоящем альбоме группы

28 сен 2014 : 		 Трейлер нового релиза WHITESNAKE

26 сен 2014 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет в ноябре

22 авг 2014 : 		 WHITESNAKE нашли гитариста

14 авг 2014 : 		 Музыканты JOURNEY, NIGHT RANGER, WHITESNAKE/ DIO в новом проекте

19 июл 2014 : 		 WHITESNAKE создают студию

2 июл 2014 : 		 К лидеру WHITESNAKE вновь приходил медведь

24 июн 2014 : 		 DAVID COVERDALE о новом гитаристе WHITESNAKE

25 май 2014 : 		 DOUG ALDRICH о совемуходе из WHITESNAKE

10 май 2014 : 		 DOUG ALDRICH ушел из WHITESNAKE

20 мар 2014 : 		 WHITESNAKE отмечают юбилей "Slide It In"

22 июл 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

25 июн 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

7 июн 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

28 май 2013 : 		 Видео с выступления WHITESNAKE

25 май 2013 : 		 BERNIE MARSDEN присоединился на сцене к WHITESNAKE

20 май 2013 : 		 Концертная песня WHITESNAKE

13 май 2013 : 		 Лидер WHITESNAKE планирует работу с Jimmy Page'ом?

12 май 2013 : 		 Трейлер концертного релиза WHITESNAKE

9 май 2013 : 		 Концертный релиз WHITESNAKE выйдет в июле

6 май 2013 : 		 Новый концертный релиз WHITESNAKE выйдет в июне

19 мар 2013 : 		 Лидер WHITESNAKE планирует записать акустический альбом

18 мар 2013 : 		 Фрагмент нового DVD WHITESNAKE

13 мар 2013 : 		 EPK от WHITESNAKE

14 фев 2013 : 		 'Made In Japan' WHITESNAKE выйдет в апреле

26 янв 2013 : 		 TOMMY ALDRIDGE вернулся в WHITESNAKE

9 янв 2013 : 		 BRIAN TICHY рассказал, почему ушел из WHITESNAKE

5 янв 2013 : 		 BRIAN TICHY ушел из WHITESNAKE

31 дек 2012 : 		 Барабанщик WHITESNAKE сломал ключицу

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22 ноя 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

15 ноя 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

31 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

24 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

17 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

10 окт 2012 : 		 WHITESNAKE отвечают на вопросы

3 окт 2012 : 		 Вокалист WHITESNAKE ответил на вопросы поклонников

19 сен 2012 : 		 WHITESNAKE отвечают на вопросы

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21 мар 2012 : 		 Лидер WHITESNAKE об альбоме "1987"

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12 июн 2011 : 		 BERNIE MARSDEN, ADRIAN VANDENBERG присоединились на сцене к WHITESNAKE

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19 май 2011 : 		 Фронтмен WHITESNAKE: «Я не согласен с тем, что люди больше не покупают альбомы»

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15 дек 2010 : 		 WHITESNAKE в России

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14 сен 2010 : 		 Клавишник ушёл из WHITESNAKE ради сольной карьеры

20 авг 2010 : 		 Новый басист в WHITESNAKE

17 июл 2010 : 		 Басист WHITESNAKE об уходе

19 июн 2010 : 		 WHITESNAKE расстались с DUFFY и FRAZIER'ом; объявлено имя барабанщика

14 июн 2010 : 		 Вино от WHITESNAKE

17 май 2010 : 		 DAVID COVERDALE о смерти DIO

6 апр 2010 : 		 Reb Beach (WINGER/WHITESNAKE): «Kirk Hammett — один из худших гитаристов из всех, кого я слышал»

21 фев 2010 : 		 WHITESNAKE заключили контракт с Frontiers Records

3 фев 2010 : 		 WHITESNAKE: никаких туров в 2010-м, новый альбом выйдет в 2011-м году

23 апр 2009 : 		 Объявлены бонусы на юбилейных переизданиях WHITESNAKE

19 апр 2009 : 		 DAVID COVERDALE ответил JOE LYNN TURNER'y

12 дек 2008 : 		 Заявление менеджмента WHITESNAKE

15 май 2008 : 		 Фронтмен WHITESNAKE о туре в поддержку LED ZEPPELIN

4 май 2008 : 		 WHITESNAKE: видео на "Lay Down Your Love" в сети

30 апр 2008 : 		 Интервью фронтмена WHITESNAKE для радио Q103.4

4 апр 2008 : 		 Подробности о специальном издании WHITESNAKE

15 фев 2008 : 		 Детали лимитированного издания нового альбома WHITESNAKE

11 фев 2008 : 		 Обложка нового альбома WHITESNAKE в сети

14 сен 2007 : 		 WHITESNAKE: Новый альбом выйдет в мае?

26 июл 2007 : 		 Фронтмен WHITESNAKE встретился лицом к лицу с 'огромным бурым медведем'

18 дек 2006 : 		 Новый альбом WHITESNAKE выйдет летом 2007 года

10 ноя 2006 : 		 Новый трек WHITESNAKE в сети

8 апр 2006 : 		 WHITESNAKE: Планы на будущее

2 апр 2006 : 		 Лидер WHITESNAKE работает над новыми песнями

12 окт 2005 : 		 WHITESNAKE поменяли название нового DVD

29 май 2005 : 		 WHITESNAKE: на подходе DVD

12 апр 2005 : 		 WHITESNAKE расстались с MARCO MENDOZA

1 ноя 2004 : 		 Фото WHITESNAKE в Дублине

10 дек 2002 : 		 Новый состав WHITESNAKE и DOKKEN

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Рассказ об издании нового релиза WHITESNAKE

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Видео, в котором лидер WHITESNAKE David Coverdale рассказывает о содержимом нового релиза "Unzipped: Super Deluxe Edition", доступно для просмотра ниже.

Disc One: Unzipped… In The Studio: The Love Songs

01. Love Is Blind
02. One of These Days *
03. All The Time In The World *
04. Wherever You May Go
05. Easier Said than Done *
06. Fare Thee Well *
07. Summer Rain
08. Forevermore
09. 'Till The End Of Time

Bonus Tracks:

10. Wherever You May Go (Instrumental) Strings only *
11. Love Is Blind (Instrumental) Strings only *

Disc Two: Starkers In Tokyo

01. Sailing Ships
02. Too Many Tears
03. The Deeper The Love
04. Love Ain't No Stranger
05. Can't Go On
06. Give Me All Your Love
07. Don't Fade Away
08. Is This Love
09. Here I Go Again
10. Soldier Of Fortune

Bonus Tracks:

11. Only My Soul (Acapella) *
12. Fool For Your Loving (Excerpt) *

Disc Three: Snakeskin Boots: Starkers In Europe Starkers In Warsaw (Poland, April 18, 1997):

01. Intro
02. Sailing Ships
03. Too Many Tears
04. Here I Go Again

Starkers In Stockholm (Sweden, December 2, 2006):

05. Intro
06. Give Me All Your Love
07. Ain't Gonna Cry No More
08. Only My Soul (Acapella)
09. All I Want Is You
10. Dog
11. Here I Go Again

Starkers In Cologne (Germany, November 24, 2006):

12. Intro
13. Give Me All Your Love
14. Ain't Gonna Cry No More
15. All I Want Is You
16. Slow & Easy
17. Dog

Starkers In Paris (France, November 30, 2006):

18. Give Me All Your Love
19. Ain't Gonna Cry No More
20. Northwinds (Acapella)
21. All I Want Is You
22. Dog
23. Blindman (Acapella)
24. Here I Go Again

Disc Four: More Starkers Promo Tour Rehearsals (2005):

01. If You Want Me *
02. Give Me All Your Love *
03. Slow & Easy *
04. All I Want Is You *
05. Judgement Day *
06. Ain't Gonna Cry No More *
07. Dog *

Starkers In New York (New York City, April 10, 2008):

08. Give Me All Of Your Love
09. Can You Hear The Wind Blow
10. All I Want All I Need
11. Lay Down Your Love
12. Fool For Your Loving
13. The Deeper The Love
14. Ain't No Love In The Heart Of The City
15. Here I Go Again

WSTV Jams Excerpts (2012):

16. Easier Said Than Done
17. Fare Thee Well
18. Love Will Set You Free
19. Mistreated
20. Slide It In
21. 'Till The End Of Time
22. Shake My Tree

Made In Japan Soundcheck Versions (2011)

23. Good To Be Bad
24. Tell Me How

Disc Five: Up Close & Personal

01. Wherever You May Go (Demo Version) *
02. Surrender *
03. Ain't No Doubt About My Girl *
04. Scat Man Blues *
05. Love's A Crazy Game *
06. I Will Love You *
07. Oh Baby You're The One *
08. So Long (Acapella) *
09. So Long *
10. It Would Be Nice *
11. Slide Thingy Blues *
12. Down To The River *
13. Feel Your Love Grow Stronger *
14. Blues Jam Riff *
15. Fun Lick Blues *
16. Don't Wanna Change The World *
17. It's So Hard *
18. River Song (Early Version) *
19. Let's Have A Drink Before I Go *
20. Can You Ever Forgive Me *
21. So Much To Live For *
22. Another Lick While The Missus Is Busy In The Kitchen *
23. Just The Two Of Us (Together You And I) *
24. Oh S___ Blues (featuring Jessica) *
25. Seasons *

DVD Starkers In Tokyo (1997):

01. Sailing Ships
02. Too Many Tears
03. The Deeper The Love
04. Can't Go On
05. Is This Love
06. Give Me All Your Love
07. Here I Go Again
08. Soldier Of Fortune
09. Love Ain't No Stranger
10. Don't Fade Away
11. Only My Soul (Acapella)
12: Fool For Your Loving (excerpt)

Starkers In New York (2008):

01. Give Me All Of Your Love
02. Can You Hear The Wind Blow
03. All I Want All I Need
04. Lay Down Your Love
05. Fool For Your Loving
06. The Deeper The Love
07. Ain't No Love In The Heart Of The City
08. Here I Go Again

Starkers In Warsaw (Poland, April 18, 1997):

09. Intro
10. Sailing Ships
11. Too Many Tears
12. Here I Go Again

Starkers In Stockholm (Sweden, December 2, 2006):

13. Intro
14. Give Me All Your Love
15. Ain't Gonna Cry No More
16. Only My Soul (Acapella)
17. All I Want Is You
18. Dog
19. Here I Go Again

Starkers In Cologne (Germany, November 24, 2006):

20. Give Me All Your Love
21. Ain't Gonna Cry No More
22. All I Want Is You
23. Dog

Starkers In Sofia (Bulgaria, November 24, 2015):

24. Soldier Of Fortune

Starkers In Paris 2 (France, June 4, 2009):

25. Blindman

Starkers In Wolverhampton (England, June 16, 2011):

26. Fare Thee Well

Starkers In Glasgow (Scotland, June 15, 2011)*

27. One Of These Days

Bonus Features:

- One-on-One with David Coverdale and Adrian Vandenberg discussing "Starkers"
- Poor Albert's Last: Photographic Slideshow (featuring audio from "Sailing Ships")
- Purplesnake's "Forevermore" Video
- "Love Is Blind" Music Video

* previously unreleased

WHITESNAKE Singer DAVID COVERDALE Unboxes Unzipped: Super Deluxe Edition 5CD/DVD Collection; Video








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