Новый альбом ALL HAIL THE YETI выйдет в ноябре

Лос-анджелесская команда ALL HAIL THE YETI 16 ноября выпустит на Minus Head Records свой новый альбом "Highway Crosses". Видео на композицию “The Nuclear Dust”, вошедшую в этот альбом, можно увидеть ниже.
Трек-лист:
“Live Everyday“
“See You Never“
“Highway Crosses“
“Slow Season“
“Felo De Se“
“Withdrawal Delirium“
“World Is Cold“
“Seymour Avenue“
“Anti-Social Media“
“Necktie Party“
“Murder Frost“ (interlude)
“The Nuclear Dust“
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