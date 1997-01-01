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*All Hail the Yeti*



11 окт 2018 : 		 Новый альбом ALL HAIL THE YETI выйдет в ноябре

20 янв 2018 : 		 Новое видео ALL HAIL THE YETI

16 дек 2016 : 		 Новое видео ALL HAIL THE YETI

27 сен 2016 : 		 Новое видео ALL HAIL THE YETI

20 апр 2016 : 		 Новое видео ALL HAIL THE YETI

9 апр 2016 : 		 Новый альбом ALL HAIL THE YETI доступен для прослушивания

25 мар 2016 : 		 Новая песня ALL HAIL THE YETI

8 мар 2016 : 		 Новое видео ALL HAIL THE YETI

12 фев 2016 : 		 Новый альбом ALL HAIL THE YETI выйдет в апреле

7 дек 2015 : 		 ALL HAIL THE YETI на MINUS HEAD RECORDS

31 окт 2012 : 		 Из ALL HAIL THE YETI ушел барабанщик

22 авг 2012 : 		 Новое видео ALL HAIL THE YETI

18 авг 2012 : 		 Новая песня ALL HAIL THE YETI

8 авг 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ALL HAIL THE YETI

4 июл 2012 : 		 ALL HAIL THE YETI подписали контракт с AFM RECORDS

17 фев 2011 : 		 Новое видео ALL HAIL THE YETI

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Новый альбом ALL HAIL THE YETI выйдет в ноябре

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Лос-анджелесская команда ALL HAIL THE YETI 16 ноября выпустит на Minus Head Records свой новый альбом "Highway Crosses". Видео на композицию “The Nuclear Dust”, вошедшую в этот альбом, можно увидеть ниже.

Трек-лист:

“Live Everyday“
“See You Never“
“Highway Crosses“
“Slow Season“
“Felo De Se“
“Withdrawal Delirium“
“World Is Cold“
“Seymour Avenue“
“Anti-Social Media“
“Necktie Party“
“Murder Frost“ (interlude)
“The Nuclear Dust“

ALL HAIL THE YETI To Release Highway Crosses Album In November; вЂњThe Nuclear DustвЂќ Music Video Streaming





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