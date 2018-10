сегодня



Новый альбом ALL HAIL THE YETI выйдет в ноябре Лос-анджелесская команда ALL HAIL THE YETI 16 ноября выпустит на Minus Head Records свой новый альбом "Highway Crosses". Видео на композицию “The Nuclear Dust”, вошедшую в этот альбом, можно увидеть ниже.



Трек-лист:



“Live Everyday“

“See You Never“

“Highway Crosses“

“Slow Season“

“Felo De Se“

“Withdrawal Delirium“

“World Is Cold“

“Seymour Avenue“

“Anti-Social Media“

“Necktie Party“

“Murder Frost“ (interlude)

“The Nuclear Dust“













