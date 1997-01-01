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*Last in Line*



12 окт 2018 : 		 LAST IN LINE завершили запись

8 мар 2018 : 		 LAST IN LINE исполняют DIO

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

25 окт 2017 : 		 LAST IN LINE записали основу для пяти песен

11 апр 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

4 апр 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 мар 2017 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

7 мар 2017 : 		 LAST IN LINE начнут запись осенью

28 дек 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

14 дек 2016 : 		 LAST IN LINE планируют запись второго альбома

25 ноя 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

11 ноя 2016 : 		 Гитарист LAST IN LINE: «Мы не трибьют-группа как DIO DISCIPLES»

25 окт 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

23 окт 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

22 окт 2016 : 		 Видео с текстом от LAST IN LINE

21 окт 2016 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «DIO бы одобрил LAST IN LINE»

3 июн 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

27 май 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

26 апр 2016 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

17 апр 2016 : 		 Видео с первого выступления LAST IN LINE в новом составе

11 апр 2016 : 		 LAST IN LINE обновили гастрольный состав

14 мар 2016 : 		 WENDY DIO думает, что "Дио вертится в могиле" из-за LAST IN LINE

4 фев 2016 : 		 LAST IN LINE заменят покойного Джимми Бейна

2 фев 2016 : 		 Названа причина смерти Джимми Бейна

29 янв 2016 : 		 LAST IN LINE вспоминают Джимми Бейна

28 янв 2016 : 		 Фронтмен LAST IN LINE почтил память коллеги

28 янв 2016 : 		 Басист CINDERELLA присоединился к LAST IN LINE

27 янв 2016 : 		 MIKE PORTNOY о Джимми Бейне

26 янв 2016 : 		 Барабанщик LAST IN LINE огорчён утечкой информации о смерти Джимми Бейна

26 янв 2016 : 		 Новое видео LAST IN LINE

25 янв 2016 : 		 Гитарист LAST IN LINE о Джимме Бейне

15 дек 2015 : 		 Новая песня LAST IN LINE

17 ноя 2015 : 		 Новое видео LAST IN LINE

12 ноя 2015 : 		 LAST IN LINE расстались с клавишником

8 ноя 2015 : 		 Дебютный альбом LAST IN LINE выйдет в феврале

10 мар 2015 : 		 LAST IN LINE возвращаются в студию

5 фев 2015 : 		 VINNY APPICE о LAST IN LINE: "Это лучшая команда, в которой я был"

3 фев 2015 : 		 VIVIAN CAMPBELL: «Если бы RONNIE JAMES DIO был жив, я не стал бы организовывать LAST IN LINE»

8 дек 2014 : 		 LAST IN LINE возобновили работу

18 окт 2014 : 		 LAST IN LINE на FRONTIERS

23 фев 2014 : 		 LAST IN LINE начнут запись в апреле

13 янв 2014 : 		 LAST IN LINE начали работу над новым материалом

9 дек 2013 : 		 LAST IN LINE в Японии

22 окт 2013 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

13 окт 2013 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

15 авг 2013 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

13 авг 2013 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

8 авг 2013 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

26 янв 2013 : 		 Вокалист LAST IN LINE исполнил песню DIO

15 янв 2013 : 		 Фрагмент будущего сет-лист LAST IN LINE

12 июн 2012 : 		 VIVIAN CAMPBELL о проекте LAST IN LINE

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LAST IN LINE завершили запись

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Гитарист LAST IN LINE Vivian Campbell в недавнем разговоре с BBC сообщил, что группа завершила запись нового альбома, первый сингл из которого будет выпущен в ноябре этого года.

LAST IN LINE - New Album Complete, First Single Due In November





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