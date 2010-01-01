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Новое видео TESSERACT "Juno", новое видео группы TESSERACT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Sonder", выпущенного в апреле этого года:



01. Luminary

02. King

03. Orbital

04. Juno

05. Beneath My Skin

06. Mirror Image

07. Smile

08. The Arrow

















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