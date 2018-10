сегодня



Переиздание MAYHEM выйдет в декабре Лейбл Peaceville 7 декабря перевыпустит культовый альбом MAYHEM "Grand Declaration Of War" в следующих форматах: CD-диджипак + цифра, разворотный винил + цифра и компакт-кассета + цифра. Семплы из альбома доступны ниже.



Альбом был полностью переработан с использованием оригинальных мастер-плёнок при поддержке продюсера Jaime Gomez'а в Orgone Studios (Solstafir, Paradise Lost, Primordial, Ghost, Ulver и т. д.).



Трек-лист:



"A Grand Declaration Of War"

"In The Lies Where Upon You Lay"

"A Time To Die"

"View From Nihil, Pt. 1"

"View From Nihil, Pt. 2"

"A Bloodsword And A Colder Sun, Pt. 1"

"A Bloodsword And A Colder Sun, Pt. 2"

"Crystalized Pain In Deconstruction"

"Completion In Science Of Agony, Pt. 1"

"To Daimonion"

"Untitled I"

"Completion In Science Of Agony, Pt. 2"













