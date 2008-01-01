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Третий трейлер к концертному альбому OPETH Шведская группа OPETH опубликовала третий трейлер к концертному релизу "Garden Of The Titans: Live At Red Rocks Amphitheater", который выйдет 2 ноября на Moderbolaget Records / Nuclear Blast Entertainment.



Трек-лист:



01. Sorceress (live)

02. Ghost Of Perdition (live)

03. Demon Of The Fall (live)

04. The Wilde Flowers (live)

05. In My Time Of Need (live)

06. The Devil's Orchard (live)

07. Cusp Of Eternity (live)

08. Heir Apparent (live)

09. Era (live)

10. Deliverance (live)























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