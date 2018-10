сегодня



Новое видео HALESTORM “Do Not Disturb”, новое видео в Хэллоуин-тематике на второй сингл из нового альбома HALESTORM "Vicious", доступно для просмотра ниже.



Трек-лист альбома "Vicious":



"Black Vultures"

"Skulls"

"Uncomfortable"

"Buzz"

"Do Not Disturb"

"Conflicted"

"Killing Ourselves To Live"

"Heart Of Novocaine"

"Painkiller"

"White Dress"

"Vicious"

"The Silence"













