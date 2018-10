сегодня



Видео с текстом от SEITA Нидерландская дэт-трэш-металл-группа SEITA опубликовала официальное видео с текстом на песню "Back Home", которая будет включена в выходящий 26 октября на Massacre Records альбом "Maledictus Mundi".



Трек-лист:



"Cowards To The Lions"

"Justice Icu"

"Burn The Skies"

"Merchants Of Death"

"2299"

"Back Home"

"Above The Ruins"

"Cursed Past"

"The March"

"N.W.C."















