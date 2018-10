все новости группы







11 окт 2018 : Новая песня HOLTER

10 сен 2018 : Новое видео HOLTER



Новая песня HOLTER "Worlds On Fire", открывающий трек нового альбома норвежской группы HOLTER, получившего название "Vlad The Impaler", доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист альбома:



"Worlds On Fire"

"Awakened"

"Drums Of Doom"

"The Last Generation"

"I'll Die For You"

"Shadows Of Love"

"Without You"

"Under My Skin"

"Vlad The Impaler"

