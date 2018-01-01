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*Holter*



11 окт 2018 : 		 Новая песня HOLTER

10 сен 2018 : 		 Новое видео HOLTER

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Новая песня HOLTER

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"Worlds On Fire", открывающий трек нового альбома норвежской группы HOLTER, получившего название "Vlad The Impaler", доступен для прослушивания ниже.

Трек-лист альбома:

"Worlds On Fire"
"Awakened"
"Drums Of Doom"
"The Last Generation"
"I'll Die For You"
"Shadows Of Love"
"Without You"
"Under My Skin"
"Vlad The Impaler"
"Save Me Part II"

Norway's HOLTER Streaming New Song







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