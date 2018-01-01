|
|
|
все новости группы
|
сегодня
Новая песня HOLTER
"Worlds On Fire", открывающий трек нового альбома норвежской группы HOLTER, получившего название "Vlad The Impaler", доступен для прослушивания ниже.
Трек-лист альбома:
"Worlds On Fire"
"Awakened"
"Drums Of Doom"
"The Last Generation"
"I'll Die For You"
"Shadows Of Love"
"Without You"
"Under My Skin"
"Vlad The Impaler"
"Save Me Part II"
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).