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TONY IOMMI рассказал о первых годах BLACK SABBATH Гитарист BLACK SABBATH Tony Iommi рассказал в интервью для The Sunday Post о ранних годах существования группы.



«Я и Bill (Ward, барабанщик) жили в Карлайле в течение года после того, как собрали местную группу, и мы давали много концертов в окрестностях Дамфриса, Эдинбурга и в некоторых районах Шотландии. Так что когда Black Sabbath была образована, мы вернулись к игре — мы связались с агентом и сказали, что у нас новая группа.



Она спросила, является ли поп-музыкой то, что мы играем, и я сказал, что да. Потом она услышала, что мы играем нечто другое, и ей стали поступать жалобы.



У нас было не так много концертов, но мы играли в блюзовых клубах и исполняли именно такую музыку. Но когда мы сочинили наши две первые песни — "Wicked World" и "Black Sabbath", — я понял, что мы переходим к чему-то совершенно иному. Мы опробовали их в этих клубах, и слушатели подходили к нам после выступлений и говорили, что они им очень понравились. Было здорово получить такую реакцию.



Конечно, были люди, которым не понравилось, но нас интересовали те, кому понравилось».













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