Новое видео TNT Группа TNT опубликовала официальное видео на новый сингл "Not Feeling Anything" — его можно увидеть ниже. Трек вошёл в выпущенный в июне студийный альбом "XIII".



Трек-лист:



01. We're Gonna Make It

02. Not Feeling Anything

03. Fair Warning

04. It's Electric

05. Where You Belong

06. Can't Breathe Anymore

07. Get Ready For Some Hard Rock

08. People, Come Together

09. Tears In My Eyes

10. 17th Of May

11. Catch A Wave

12. Sunshine















