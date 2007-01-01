Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MACHINE HEAD распадаются? [29]
*TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома [21]
*Новое видео группы BEHEMOTH [21]
*U.D.O. нашли гитариста и басиста [17]
*Гитарист METALLICA о возможном сольном альбоме: «Это будет совсем не м... [17]
*
[= ||| все новости группы



*Cryptopsy*



12 окт 2018 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

12 сен 2018 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

15 июн 2018 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR, CRYPTOPSY

9 май 2017 : 		 Вышло переиздание CRYPTOPSY

10 фев 2017 : 		 CRYPTOPSY отметят юбилей "None So Vile"

16 ноя 2016 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

21 апр 2016 : 		 Видео полного концерта CRYPTOPSY

30 мар 2016 : 		 EP CRYPTOPSY выйдет в июле

29 окт 2015 : 		 Новый ЕР CRYPTOPSY доступен для прослушивания

26 сен 2015 : 		 Новое видео CRYPTOPSY

22 сен 2015 : 		 Новый ЕР CRYPTOPSY выйдет в октябре

24 июн 2015 : 		 Видео в поддержку EP CRYPTOPSY

23 май 2015 : 		 Тизер нового ЕР CRYPTOPSY

9 май 2015 : 		 CRYPTOPSY собирают деньги на новый проект

25 июн 2013 : 		 LORD WORM выступил с CRYPTOPSY

28 май 2013 : 		 Составь свой лист CRYPTOPSY

7 апр 2013 : 		 Видео с текстом от CRYPTOPSY

20 мар 2013 : 		 LORD WORM выступит с CRYPTOPSY

20 ноя 2012 : 		 Новый альбом CRYPTOPSY доступен для прослушивания

12 ноя 2012 : 		 Новая песня CRYPTOPSY

1 ноя 2012 : 		 CRYPTOPSY в Японии

27 окт 2012 : 		 Тизер сборника CRYPTOPSY

11 окт 2012 : 		 Гитарист CRYPTOPSY пропустит тур

4 окт 2012 : 		 Сборник CRYPTOPSY выйдет в ноябре

23 авг 2012 : 		 Новая песня CRYPTOPSY

16 авг 2012 : 		 Две новые песни CRYPTOPSY

14 июл 2012 : 		 Трейлер нового альбома CRYPTOPSY

11 июл 2012 : 		 Новый альбом CRYPTOPSY выйдет в сентябре

9 июн 2012 : 		 Обложка итрек-лист нового альбома CRYPTOPSY

3 май 2012 : 		 CRYPTOPSY представили публике новый трек

13 фев 2012 : 		 Видео с репетиции CRYPTOPSY

11 фев 2012 : 		 Альбомы CRYPTOPSY выйдут на виниле

17 янв 2012 : 		 CRYPTOPSY взяли басиста NEURAXIS

11 дек 2011 : 		 Из CRYPTOPSY ушел басист

25 май 2011 : 		 JON LEVASSEUR вернулся в CRYPTOPSY

3 фев 2009 : 		 Из CRYPTOPSY ушел гитарист

16 май 2008 : 		 Ударник CRYPTOPSY раскритиковал нелестные интернет-отзывы о грядущем альбоме группы

19 мар 2008 : 		 Новая песня CRYPTOPSY в сети

29 фев 2008 : 		 Фронтмен CRYPTOPSY делится новостями из студии

26 фев 2008 : 		 CRYPTOPSY отменили тур по Южной Америке и объявили название нового альбома

13 дек 2007 : 		 Новый вокалист CRYPTOPSY: "Я горжусь тем, что являюсь частью этой группы"

10 дек 2007 : 		 Ударник CRYPTOPSY записывается с рэпером

7 дек 2007 : 		 Новые участники в составе CRYPTOPSY

4 сен 2007 : 		 CRYPTOPSY анонсируют новый состав в октябре

24 апр 2007 : 		 CRYPTOPSY расстались с вокалистом

10 сен 2005 : 		 CRYPTOPSY: одна песня и обложка нового диска в сети

7 сен 2005 : 		 CRYPTOPSY определились с трек-листом нового альбома

25 июл 2005 : 		 CRYPTOPSY закончили работу над новым альбомом

25 сен 2002 : 		 Новости от CRYPTOPSY

19 сен 2002 : 		 Концертник CRYPTOPSY

3 дек 2001 : 		 Cryptopsy - пишут новый материал

| - |
|||| сегодня

Новое видео CRYPTOPSY

*
zoom
*
* *
Официальное видео на песню "Fear His Displeasure" от канадских металлистов CRYPTOPSY можно посмотреть ниже. Трек вошёл в предстоящий ЕР "The Book Of Suffering - Tome II", выходящий 26 октября. Обложку к нему создал Remy C. из Headsplit Designs.

Трек-лист:

01. The Wretched Living
02. Sire Of Sin
03. Fear His Displeasure
04. The Laws Of The Flesh



CRYPTOPSY:








Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Alex_Lakota
12 окт 2018, 10:35		вокал - говно!

glyukonaft
12 окт 2018, 12:11		Каждое слово отчетливо слышно.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 724

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Of Salvation Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,32291603088379    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом