Новое видео CRYPTOPSY

Официальное видео на песню "Fear His Displeasure" от канадских металлистов CRYPTOPSY можно посмотреть ниже. Трек вошёл в предстоящий ЕР "The Book Of Suffering - Tome II", выходящий 26 октября. Обложку к нему создал Remy C. из Headsplit Designs.
Трек-лист:
01. The Wretched Living
02. Sire Of Sin
03. Fear His Displeasure
04. The Laws Of The Flesh
Alex_Lakota
glyukonaft
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).