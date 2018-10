сегодня



Новое видео CRYPTOPSY Официальное видео на песню "Fear His Displeasure" от канадских металлистов CRYPTOPSY можно посмотреть ниже. Трек вошёл в предстоящий ЕР "The Book Of Suffering - Tome II", выходящий 26 октября. Обложку к нему создал Remy C. из Headsplit Designs.



Трек-лист:



01. The Wretched Living

02. Sire Of Sin

03. Fear His Displeasure

04. The Laws Of The Flesh























+1 -2



( 2 )





просмотров: 724