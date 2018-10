сегодня



PAUL STANLEY: «Вряд ли KISS выпустят что-то новое» В ходе участия в Rock 'N' Roll Fantasy Camp PAUL'a STANLEY спросили, стоит ли поклонникам рассчитывать на какой-то новый материал до того, как группа отправится в своё прощальное турне:



«Нет. Не думаю, что это случится. Сейчас совсем другие времена. Смотрите: я могу написать "Let It Be", а люди всё равно скажут: "Это конечно круто, но давай "Detroit Rock City". И я это понимаю, потому что когда у тебя есть что-то, связанное с этой песней, это своего рода способ вернуться в тот момент времени твоей жизни. Интересно то, что я считаю, что "Modern Day Delilah" или "Hell Or Hallelujah" не хуже того, что мы делали раньше, но я понимаю, что люди имеют куда большую связь с нашими старыми записями. Я понимаю это.



Посмотрите на любой концерт любой группы — возьмём Пола Маккартни или Роллингов, и если вы выключите звук, то я без проблем назову вам момент, когда они исполняют новые песни, потому что аудитория реагирует на них намного спокойнее.



Забавно то, что люди постоянно спрашивают: "Когда вы выпустите новый материал?" И когда все классические команды выпускают что-то новое, люди просто терпят его. Они просят тебя сделать новое, просят записать новый альбом, но в то же время он им просто не нужен. Так что в какой-то момент я подумал: "Ну и зачем это всё?" Если мне нет никакого смысла вновь садиться в студию и делать что-то новое, то зачем? И то, что мы ничего давно не сделали, говорит само за себя».















