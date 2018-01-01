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*Henry Derek Elis*



12 окт 2018 : 		 Новое видео HENRY DEREK ELIS

19 сен 2018 : 		 Вокалист ACT OF DEFIANCE/Ex-SCAR THE MARTYR выпускает сольную работу

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Новое видео HENRY DEREK ELIS

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"Sing For The Dead Man", новое видео Henry Derek'a Elis'a (известного как Henry Derek Bonner; ACT OF DEFIANCE, SCAR THE MARTYR), можно увидеть ниже. Этот трек вошёл в дебютную работу музыканта, получившую название "The Devil Is My Friend", вход которой намечен на 26 октября.

Трек-лист:

01. No Skin
02. The Devil Is My Friend
03. What's Left of Us
04. Sing For The Dead Man
05. Weeping Willow
06. Corpse Carver
07. If It's Not Too Late
08. Only Bones
09. M.O.M.
10. Graveyard Country Blues



ACT OF DEFIANCE/Ex-SCAR THE MARTYR Singer HENRY DEREK ELIS:








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