Новое видео HENRY DEREK ELIS "Sing For The Dead Man", новое видео Henry Derek'a Elis'a (известного как Henry Derek Bonner; ACT OF DEFIANCE, SCAR THE MARTYR), можно увидеть ниже. Этот трек вошёл в дебютную работу музыканта, получившую название "The Devil Is My Friend", вход которой намечен на 26 октября.



Трек-лист:



01. No Skin

02. The Devil Is My Friend

03. What's Left of Us

04. Sing For The Dead Man

05. Weeping Willow

06. Corpse Carver

07. If It's Not Too Late

08. Only Bones

09. M.O.M.

10. Graveyard Country Blues























