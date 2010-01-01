Фраза, имя группы
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Гитарист METALLICA о возможном сольном альбоме: «Это будет совсем не м...
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все новости группы
Amaranthe
12 окт 2018
:
Новая песня AMARANTHE
30 сен 2018
:
Новое видео AMARANTHE
27 авг 2018
:
AMARANTHE сочинили материал для "Helix" за пару месяцев
13 авг 2018
:
AMARANTHE выпустят новый альбом в октябре
10 авг 2018
:
Новое видео AMARANTHE
17 май 2018
:
AMARANTHE завершили работу над новым альбомом
23 апр 2018
:
AMARANTHE опубликовали видео из студии
8 мар 2018
:
AMARANTHE приступили к записи
27 окт 2017
:
Ремикс от AMARANTHE
29 авг 2017
:
Новое видео AMARANTHE
6 июл 2017
:
AMARANTHE нашли вокалиста
9 май 2017
:
Вокалистка AMARANTHE о любимых артистах и не только
27 апр 2017
:
AMARANTHE рассказали о туровых приколах
27 апр 2017
:
Гитарист AMARANTHE посетовал на увлечение масс котиками с YouTube
18 апр 2017
:
Видео полного выступления AMARANTHE
31 мар 2017
:
NILS MOLIN может стать участником AMARANTHE?
13 фев 2017
:
Видео с выступления AMARANTHE
8 фев 2017
:
Новое видео AMARANTHE
17 янв 2017
:
Акустика от AMARANTHE
11 ноя 2016
:
Видео с выступления AMARANTHE
7 ноя 2016
:
Акустика от AMARANTHE
28 окт 2016
:
AMARANTHE открыли тур
27 окт 2016
:
Новое видео AMARANTHE
27 окт 2016
:
AMARANTHE в акустике
11 окт 2016
:
AMARANTHE в акустике
3 окт 2016
:
Новое видео AMARANTHE
1 окт 2016
:
Акустика от AMARANTHE
29 сен 2016
:
Видео с выступления AMARANTHE
23 сен 2016
:
Новая песня AMARANTHE
12 авг 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома AMARANTHE
4 авг 2016
:
AMARANTHE завершили работу над альбомом
19 май 2016
:
AMARANTHE приступили к записи
7 янв 2016
:
У AMARANTHE много идей
6 дек 2015
:
Вокалистка BUTCHER BABIES присоединилась к AMARANTHE
19 ноя 2015
:
Новый альбом AMARANTHE выйдет в 2016 году
4 ноя 2015
:
Акустика от AMARANTHE
31 окт 2015
:
Новое видео AMARANTHE
17 окт 2015
:
Вокалисты AMARANTHE исполняют песню из "Аладдина"
9 окт 2015
:
Сборник редкостей от AMARANTHE
8 окт 2015
:
AMARANTHE выступили с вокалистом SMASH INTO PIECES
2 окт 2015
:
Вокалист AMARANTHE записал кавер-версию песни из мультфильма
11 сен 2015
:
Вокалистка AMARANTHE исполнила кавер-версию SIA
6 июн 2015
:
Акустика от AMARANTHE
20 май 2015
:
Акустика от AMARANTHE
12 май 2015
:
Новое видео AMARANTHE
17 мар 2015
:
Видео с выступления AMARANTHE
15 окт 2014
:
Видео с выступления AMARANTHE
1 окт 2014
:
Вокалистка AMARANTHE о выступлении с KAMELOT
1 окт 2014
:
Видео с текстом от AMARANTHE
28 сен 2014
:
Видео с выступления AMARANTHE
16 сен 2014
:
Новое видео AMARANTHE
11 сен 2014
:
Новый сингл AMARANTHE штурмует чарты
9 сен 2014
:
AMARANTHE исполнили новую песню
2 сен 2014
:
Новая песня AMARANTHE
6 авг 2014
:
Новый альбом AMARANTHE выйдет в октбяре
18 апр 2014
:
Вокалистка AMARANTHE об интернет-злопыхателях
1 апр 2014
:
Трейлер нового бокс-сета AMARANTHE
11 мар 2014
:
Новый альбом AMARANTHE выйдет осенью
30 дек 2013
:
AMARANTHE о 2013
27 ноя 2013
:
Новое видео AMARANTHE
19 окт 2013
:
AMARANTHE расстались с вокалистом
30 сен 2013
:
Вокалистка AMARANTHE опубликовала запись прослушивания для NIGHTWISH
31 авг 2013
:
Видео с выступления AMARANTHE
17 июн 2013
:
Новое видео AMARANTHE
17 апр 2013
:
Видео с выступления AMARANTHE
26 мар 2013
:
Видео с выступления AMARANTHE
15 мар 2013
:
Новый альбом AMARANTHE доступен для прослушивания
2 мар 2013
:
Новая песня AMARANTHE
26 янв 2013
:
Новое видео AMARANTHE
29 авг 2012
:
Вокалист NIGHTRAGE выступит с AMARANTHE на PROGPOWER USA XIII
22 авг 2012
:
Концертное видео AMARANTHE
13 авг 2012
:
AMARANTHE начнут запись в сентябре
7 авг 2012
:
Лучшие моменты с выступления AMARANTHE на Wacken Open Air
22 май 2012
:
Новое видео AMARANTHE
23 фев 2012
:
Видео с выступления AMARANTHE на фестивале Loud Park
2 фев 2012
:
Видео с выступления AMARANTHE
31 окт 2011
:
Видео с выступления AMARANTHE
26 сен 2011
:
Новое видео AMARANTHE
5 июл 2011
:
Акустическое выступление AMARANTHE
18 май 2011
:
Видео с выступления AMARANTHE
13 апр 2011
:
Новый альбом AMARANTHE доступен для прослушивания
9 мар 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома AMARANTHE
1 мар 2011
:
Новое видео AMARANTHE
1 мар 2011
:
Новый сингл AMARANTHE
16 фев 2011
:
Дебют AMARANTHE выйдет в апреле
8 дек 2010
:
AMARANTHE завершили работу над альбомом
15 окт 2010
:
Видео с выступления AMARANTHE
29 сен 2010
:
AMARANTHE о записи альбома
17 авг 2010
:
AMARANTHE начнут запись в октябре
13 июл 2010
:
AMARANTHE заключили соглашение со Spinefarm Records
17 мар 2010
:
Новая песня AMARANTHE
4 дек 2009
:
AMARANTHE представили нового басиста
4 окт 2009
:
Новая песня AMARANTHE
22 май 2009
:
AVALANCHE сменили название на AMARANTHE
16 сен 2008
:
AVALANCHE: новая песня в сети
5 авг 2008
:
Новая песня от AVALANCHE
21 июл 2008
:
Участники IN FLAMES и EVERGREY на новом альбоме AVALANCHE
сегодня
Новая песня
AMARANTHE
"Inferno", новая песня группы AMARANTHE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Helix", выход которого запланирован на 19 октября на Spinefarm Records.
Трек-лист:
01. The Score
02. 365
03. Inferno
04. Countdown
05. Helix
06. Dream
07. GG6
08. Breakthrough Stardust
09. My Haven
10. Iconic
11. Unified
12. Momentum
+3
-2
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).