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Новая песня AMARANTHE "Inferno", новая песня группы AMARANTHE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Helix", выход которого запланирован на 19 октября на Spinefarm Records.



Трек-лист:



01. The Score



02. 365



03. Inferno



04. Countdown



05. Helix



06. Dream



07. GG6



08. Breakthrough Stardust



09. My Haven



10. Iconic



11. Unified



12. Momentum



























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