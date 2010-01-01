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*Amaranthe*



12 окт 2018 : 		 Новая песня AMARANTHE

30 сен 2018 : 		 Новое видео AMARANTHE

27 авг 2018 : 		 AMARANTHE сочинили материал для "Helix" за пару месяцев

13 авг 2018 : 		 AMARANTHE выпустят новый альбом в октябре

10 авг 2018 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 май 2018 : 		 AMARANTHE завершили работу над новым альбомом

23 апр 2018 : 		 AMARANTHE опубликовали видео из студии

8 мар 2018 : 		 AMARANTHE приступили к записи

27 окт 2017 : 		 Ремикс от AMARANTHE

29 авг 2017 : 		 Новое видео AMARANTHE

6 июл 2017 : 		 AMARANTHE нашли вокалиста

9 май 2017 : 		 Вокалистка AMARANTHE о любимых артистах и не только

27 апр 2017 : 		 AMARANTHE рассказали о туровых приколах

27 апр 2017 : 		 Гитарист AMARANTHE посетовал на увлечение масс котиками с YouTube

18 апр 2017 : 		 Видео полного выступления AMARANTHE

31 мар 2017 : 		 NILS MOLIN может стать участником AMARANTHE?

13 фев 2017 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

8 фев 2017 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 янв 2017 : 		 Акустика от AMARANTHE

11 ноя 2016 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

7 ноя 2016 : 		 Акустика от AMARANTHE

28 окт 2016 : 		 AMARANTHE открыли тур

27 окт 2016 : 		 Новое видео AMARANTHE

27 окт 2016 : 		 AMARANTHE в акустике

11 окт 2016 : 		 AMARANTHE в акустике

3 окт 2016 : 		 Новое видео AMARANTHE

1 окт 2016 : 		 Акустика от AMARANTHE

29 сен 2016 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

23 сен 2016 : 		 Новая песня AMARANTHE

12 авг 2016 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMARANTHE

4 авг 2016 : 		 AMARANTHE завершили работу над альбомом

19 май 2016 : 		 AMARANTHE приступили к записи

7 янв 2016 : 		 У AMARANTHE много идей

6 дек 2015 : 		 Вокалистка BUTCHER BABIES присоединилась к AMARANTHE

19 ноя 2015 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет в 2016 году

4 ноя 2015 : 		 Акустика от AMARANTHE

31 окт 2015 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 окт 2015 : 		 Вокалисты AMARANTHE исполняют песню из "Аладдина"

9 окт 2015 : 		 Сборник редкостей от AMARANTHE

8 окт 2015 : 		 AMARANTHE выступили с вокалистом SMASH INTO PIECES

2 окт 2015 : 		 Вокалист AMARANTHE записал кавер-версию песни из мультфильма

11 сен 2015 : 		 Вокалистка AMARANTHE исполнила кавер-версию SIA

6 июн 2015 : 		 Акустика от AMARANTHE

20 май 2015 : 		 Акустика от AMARANTHE

12 май 2015 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 мар 2015 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

15 окт 2014 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

1 окт 2014 : 		 Вокалистка AMARANTHE о выступлении с KAMELOT

1 окт 2014 : 		 Видео с текстом от AMARANTHE

28 сен 2014 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

16 сен 2014 : 		 Новое видео AMARANTHE

11 сен 2014 : 		 Новый сингл AMARANTHE штурмует чарты

9 сен 2014 : 		 AMARANTHE исполнили новую песню

2 сен 2014 : 		 Новая песня AMARANTHE

6 авг 2014 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет в октбяре

18 апр 2014 : 		 Вокалистка AMARANTHE об интернет-злопыхателях

1 апр 2014 : 		 Трейлер нового бокс-сета AMARANTHE

11 мар 2014 : 		 Новый альбом AMARANTHE выйдет осенью

30 дек 2013 : 		 AMARANTHE о 2013

27 ноя 2013 : 		 Новое видео AMARANTHE

19 окт 2013 : 		 AMARANTHE расстались с вокалистом

30 сен 2013 : 		 Вокалистка AMARANTHE опубликовала запись прослушивания для NIGHTWISH

31 авг 2013 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

17 июн 2013 : 		 Новое видео AMARANTHE

17 апр 2013 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

26 мар 2013 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

15 мар 2013 : 		 Новый альбом AMARANTHE доступен для прослушивания

2 мар 2013 : 		 Новая песня AMARANTHE

26 янв 2013 : 		 Новое видео AMARANTHE

29 авг 2012 : 		 Вокалист NIGHTRAGE выступит с AMARANTHE на PROGPOWER USA XIII

22 авг 2012 : 		 Концертное видео AMARANTHE

13 авг 2012 : 		 AMARANTHE начнут запись в сентябре

7 авг 2012 : 		 Лучшие моменты с выступления AMARANTHE на Wacken Open Air

22 май 2012 : 		 Новое видео AMARANTHE

23 фев 2012 : 		 Видео с выступления AMARANTHE на фестивале Loud Park

2 фев 2012 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

31 окт 2011 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

26 сен 2011 : 		 Новое видео AMARANTHE

5 июл 2011 : 		 Акустическое выступление AMARANTHE

18 май 2011 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

13 апр 2011 : 		 Новый альбом AMARANTHE доступен для прослушивания

9 мар 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AMARANTHE

1 мар 2011 : 		 Новое видео AMARANTHE

1 мар 2011 : 		 Новый сингл AMARANTHE

16 фев 2011 : 		 Дебют AMARANTHE выйдет в апреле

8 дек 2010 : 		 AMARANTHE завершили работу над альбомом

15 окт 2010 : 		 Видео с выступления AMARANTHE

29 сен 2010 : 		 AMARANTHE о записи альбома

17 авг 2010 : 		 AMARANTHE начнут запись в октябре

13 июл 2010 : 		 AMARANTHE заключили соглашение со Spinefarm Records

17 мар 2010 : 		 Новая песня AMARANTHE

4 дек 2009 : 		 AMARANTHE представили нового басиста

4 окт 2009 : 		 Новая песня AMARANTHE

22 май 2009 : 		 AVALANCHE сменили название на AMARANTHE

16 сен 2008 : 		 AVALANCHE: новая песня в сети

5 авг 2008 : 		 Новая песня от AVALANCHE

21 июл 2008 : 		 Участники IN FLAMES и EVERGREY на новом альбоме AVALANCHE

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Новая песня AMARANTHE

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"Inferno", новая песня группы AMARANTHE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Helix", выход которого запланирован на 19 октября на Spinefarm Records.

Трек-лист:

01. The Score

02. 365

03. Inferno

04. Countdown

05. Helix

06. Dream

07. GG6

08. Breakthrough Stardust

09. My Haven

10. Iconic

11. Unified

12. Momentum



Listen To New AMARANTHE Song 'Inferno'










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