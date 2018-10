сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA Новый альбом проекта AVANTASIA, получивший название "Moonglow", будет выпущен Nuclear Blast первого февраля. В качестве гостей в новой части оперы принимали участие: Ronnie Atkins (PRETTY MAIDS), Jørn Lande (MASTERPLAN), Eric Martin (MR. BIG), Geoff Tate (QUEENSRŸCHE), Michael Kiske (HELLOWEEN) and Bob Catley (MAGNUM) but also with new collaborators like Candice Night (BLACKMORE'S NIGHT), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) и Mille Petrozza (KREATOR). За оформление отвечал Alexander Jansson.



«Он ожил! После более чем двух лет работы и семидяситиодной ночной смены подряд в последние время, мы готовы обрушить "Moonglow" на вселенную. Я считаю, что это самый детализированный и богато украшенный альбом из всех, что мы когда-либо записывали. Не супер амбициозный, но в нем очень много внимания к деталям. AVANTASIA прекрасный вариант для самых смелых музыкальных фантазий: кельтские элементы, что-то от world music, грандиозные хоры, удивительные гости и, конечно, же, все это упаковано в то, что я считаю типичным звучанием AVANTASIA.



Кое-кто из музыкального бизнеса недавно мне сказал, что излишни вылизанный звук делает сложным продвижение материала, потому что он не вписывается в текущее музыкальное пространство и "если ты посмотришь, то никто не звучит так как ты". В яблочко! Спасибо!



Мне уже не терпится выпустить альбом, собрать моих друзей из семьи AVANTASIA и поехать в мировой тур!»



01. Ghost In The Moon



02. Book Of Shallows



03. Moonglow



04. The Raven Child



05. Starlight



06. Invincible



07. Alchemy



08. The Piper At The Gates Of Dawn



09. Lavender



10. Requiem For A Dream



11. Maniac



12. Heart (bonus track)



Единственный российский концерт в поддержку этого альбома состоится четвертого мая в Москве в клубе Главклуб Green Concert.















