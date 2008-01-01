Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MACHINE HEAD распадаются? [31]
*TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома [21]
*Новое видео группы BEHEMOTH [21]
*U.D.O. нашли гитариста и басиста [17]
*Воссоединение участников NIRVANA произошло! [15]
*
[= ||| все новости группы



*Avantasia*



15 окт 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA

5 окт 2018 : 		 Участники KREATOR, HELLOWEEN, MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

28 май 2018 : 		 Гитарист AVANTASIA выпустил новый альбом

6 май 2018 : 		 GEOFF TATE на новом альбоме AVANTASIA

3 май 2018 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет зимой

25 апр 2018 : 		 Новое видео гитариста AVANTASIA

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления AVANTASIA

5 июл 2017 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

13 май 2016 : 		 Новое видео AVANTASIA

29 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

25 апр 2016 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

22 апр 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Сан-Паулу тоже снимут для DVD

5 апр 2016 : 		 AVANTASIA: Tobias Sammet станет гостем прямого эфира RockFM

19 мар 2016 : 		 Концерт AVANTASIA в Праге снимали на DVD

14 мар 2016 : 		 AVANTASIA номинирована на Echo

7 мар 2016 : 		 AVANTASIA открыли тур

29 фев 2016 : 		 Гитарист AVANTASIA с нетерпением ждет тура

26 фев 2016 : 		 AVANTASIA заняла третье место

15 фев 2016 : 		 Новый альбом AVANTASIA попал в чарты 17 стран

9 фев 2016 : 		 Лидер AVANTASIA об участии в конкурсе «Евровидение»

6 фев 2016 : 		 Успехи в чарте AVANTASIA

29 янв 2016 : 		 Новое видео AVANTASIA

25 янв 2016 : 		 Лидер AVANTASIA: «Нового тура придётся ждать очень долго»

19 янв 2016 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

13 янв 2016 : 		 AVANTASIA среди десяти финалистов на представление Германии в конкурсе Евровидение

25 дек 2015 : 		 Фрагменты новых песен AVANTASIA

10 дек 2015 : 		 Новая песня AVANTASIA

24 ноя 2015 : 		 Первый сингл AVANTASIA выйдет в декабре

13 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA

6 ноя 2015 : 		 Новый участник AVANTASIA

4 ноя 2015 : 		 Новый участник AVANTASIA

30 окт 2015 : 		 Вокалист NIGHTWISH в новой AVANTASIA

27 окт 2015 : 		 Новый вокалист AVANTASIA

13 окт 2015 : 		 Oliver Hartmann на новой AVANTASIA

7 окт 2015 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS на новой AVANTASIA

2 окт 2015 : 		 Вокалист TWISTED SISTER на новой AVANTASIA

15 сен 2015 : 		 MICHAEL KISKE на новой AVANTASIA

12 сен 2015 : 		 GEOFF TATE на новой AVANTASIA

8 сен 2015 : 		 Альбом AVANTASIA начинает обретать форму

27 авг 2015 : 		 JORN на новой AVANTASIA

15 июл 2015 : 		 Новый альбом AVANTASIA выйдет в в 2016 году

26 мар 2015 : 		 Первые альбомы AVANTASIA выйдут на виниле

4 авг 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления AVANTASIA

20 авг 2013 : 		 TOBIAS SAMMET о туре AVANTASIA

3 июл 2013 : 		 AVANTASIA: Туровый дневник, часть III

22 июн 2013 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

19 июн 2013 : 		 Лидер AVANTASIA приглашает на концерт в Москву!

10 июн 2013 : 		 AVANTASIA: Туровый дневник, часть 2,5

28 апр 2013 : 		 Видео с выступления AVANTASIA

19 апр 2013 : 		 AVANTASIA: Туровый дневник, часть II

14 апр 2013 : 		 AVANTASIA открыли тур

13 апр 2013 : 		 AVANTASIA: Туровый дневник, часть I

9 апр 2013 : 		 Позиции AVANTASIA в чартах

22 мар 2013 : 		 Новое видео AVANTASIA

21 мар 2013 : 		 AVANTASIA сняли новое видео

13 мар 2013 : 		 Трейлер нового альбома AVANTASIA

4 мар 2013 : 		 Рассказ о записи нового альбома AVANTASIA

28 фев 2013 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS поедет в тур с AVANTASIA

27 фев 2013 : 		 Видео с текстом от AVANTASIA

26 фев 2013 : 		 Вокалист HEAVENS GATE поедет в тур с AVANTASIA

24 фев 2013 : 		 Фотографии лимитированного издания нового альбома AVANTASIA

11 фев 2013 : 		 Вокалист MAGNUM на новом альбоме AVANTASIA

1 фев 2013 : 		 Обложка нового альбома AVANTASIA

21 янв 2013 : 		 Смена площадки для российского шоу AVANTASIA

19 янв 2013 : 		 JOE LYNN TURNER на новом альбоме AVANTASIA

12 янв 2013 : 		 Вокалист MR. BIG на новом альбоме AVANTASIA

10 янв 2013 : 		 Вокалист PRETTY MAIDS на новом альбоме AVANTASIA

28 дек 2012 : 		 ARJEN LUCASSEN на новом диске AVANTASIA

24 дек 2012 : 		 Семпл новой песни AVANTASIA

18 дек 2012 : 		 AVANTASIA посетит Москву летом!

10 дек 2012 : 		 Вокалист SAXON на новом альбоме AVANTASIA

7 дек 2012 : 		 Название нового альбома AVANTASIA

27 ноя 2012 : 		 BRUCE KULICK на новом альбоме AVANTASIA

25 ноя 2012 : 		 AVANTASIA поедет в тур в апреле

9 ноя 2012 : 		 Барабанщик URIAH HEEP записал партии для нового альбома AVANTASIA

29 окт 2012 : 		 Michael Kiske подтвердил свое участие в новом альбоме AVANTASIA

25 окт 2012 : 		 AVANTASIA возвращается в студию

7 авг 2012 : 		 Работа над новой AVANTASIA начата!

11 авг 2011 : 		 Профессиональное видео всего выступления AVANTASIA

3 авг 2011 : 		 Выступление AVANTASIA online

7 июл 2011 : 		 Состав AVANTASIA на Wacken Open Air

5 янв 2011 : 		 Обложка нового DVD AVANTASIA

14 дек 2010 : 		 DVD AVANTASIA выйдет в феврале

2 дек 2010 : 		 Видео со второго концерта AVANTASIA

1 дек 2010 : 		 AVANTASIA начала зимний тур

22 ноя 2010 : 		 AVANTASIA выступит в 2011 году только на Wacken'e

6 сен 2010 : 		 KAI HANSEN поедет в тур с AVANTASIA

30 авг 2010 : 		 Туровый состав AVANTASIA

9 авг 2010 : 		 AVANTASIA поедет в тур в декабре

9 авг 2010 : 		 AVANTASIA, APOCALYPTICA, SUICIDAL TENDENCIES подтвердили свое участие в фестивале Wacken Open Air 2011

7 апр 2010 : 		 TOBIAS SAMMET рассказал об AVANTASIA и будущем EDGUY

17 мар 2010 : 		 Новое видео AVANTASIA

11 мар 2010 : 		 Новый двойной альбом AVANTASIA доступен для прослушивания

4 мар 2010 : 		 Новая песня AVANTASIA

23 фев 2010 : 		 Делюкс-издание новой AVANTASIA выйдет с дополнительным буклетом

7 фев 2010 : 		 Трек-листы новых частей AVANTASIA

18 янв 2010 : 		 Новый гость на диске AVANTASIA

16 янв 2010 : 		 Обложки новых альбомов AVANTASIA

11 янв 2010 : 		 Первая вокалистка в AVANTASIA

28 дек 2009 : 		 Легендарный гитарист KISS на новом альбоме AVANTASIA

28 дек 2009 : 		 Раскрыто имя ещё одного участника в новой части AVANTASIA

5 дек 2009 : 		 «Самый быстрый клавишник на свете» на новом альбоме AVANTASIA

17 ноя 2009 : 		 Название новых частей AVANTASIA

31 окт 2009 : 		 Восьмой гость на новом диске AVANTASIA

21 окт 2009 : 		 Следующая глава AVANTASIA будет состоять из двух альбомов

30 авг 2009 : 		 Седьмой гость на новом диске AVANTASIA

28 авг 2009 : 		 Шестой гость на новом диске AVANTASIA

25 авг 2009 : 		 Пятый гость на новом диске AVANTASIA

15 авг 2009 : 		 Четвертый гость на новом диске AVANTASIA

14 авг 2009 : 		 Третий гость на новом диске AVANTASIA

10 авг 2009 : 		 ERIC SINGER, ALEX HOLZWARTH примут участие в новой AVANTASIA

11 май 2009 : 		 Фронтмен EDGUY работает над новым диском AVANTASIA

15 фев 2009 : 		 Новый диск проекта AVANTASIA выйдет до конца года

26 дек 2008 : 		 Продюсер AVANTASIA получил награду

25 июл 2008 : 		 Uli Jon Roth выступит вместе с AVANTASIA

6 июл 2008 : 		 AVANTASIA: доступен новый видеоблог

20 июн 2008 : 		 Фронтмен AVANTASIA сообщает новости о турне

9 июн 2008 : 		 Подробности о турне AVANTASIA

30 май 2008 : 		 Фронтмен AVANTASIA поделился соображениями по поводу предстоящего тура

28 апр 2008 : 		 Обнародован концертный состав AVANTASIA

28 янв 2008 : 		 Специальное издание проекта AVANTASIA

18 янв 2008 : 		 AVANTASIA: промо-сайт альбома "The Scarecrow"

16 янв 2008 : 		 Новая песня проекта AVANTASIA в сети

30 ноя 2007 : 		 ERIC SINGER, JORN LANDE, AMANDA SOMERVILLE выступят на концертах AVANTASIA

12 ноя 2007 : 		 AVANTASIA : E-card нового альбома

10 ноя 2007 : 		 Опубликована обложка нового альбома AVANTASIA

8 ноя 2007 : 		 AVANTASIA: видео “Lost In Space” в сети

28 окт 2007 : 		 AVANTASIA: трейлер “Lost In Space” в сети

17 окт 2007 : 		 AVANTASIA: новые сэмплы

16 окт 2007 : 		 Детали новых ЕР проекта AVANTASIA

14 сен 2007 : 		 Подробности о новом альбоме проекта AVANTASIA

10 сен 2007 : 		 AVANTASIA: альбомы "Lost in Space" будут выпущены позже

20 авг 2007 : 		 MICHAEL KISKE: "Новая AVANTASIA - мой тип музыки!"

9 авг 2007 : 		 Rudolf Schenker (SCORPIONS) и Alice Cooper примут участие в записи нового альбома AVANTASIA

9 май 2007 : 		 JORN LANDE примет участие в новом альбоме AVANTASIA

26 мар 2007 : 		 Tobias Sammet о новом альбоме AVANTASIA

12 мар 2007 : 		 Tobias Sammet (EDGUY) о новом альбоме своего проекта AVANTASIA

5 янв 2007 : 		 Eric Singer записал барабаны для третьей части AVANTASIA

30 дек 2006 : 		 Tobias Sammet работает над третьей частью AVANTASIA

| - |
|||| сегодня

Обложка и трек-лист нового альбома AVANTASIA

*
zoom
*
* *
Новый альбом проекта AVANTASIA, получивший название "Moonglow", будет выпущен Nuclear Blast первого февраля. В качестве гостей в новой части оперы принимали участие: Ronnie Atkins (PRETTY MAIDS), Jørn Lande (MASTERPLAN), Eric Martin (MR. BIG), Geoff Tate (QUEENSRŸCHE), Michael Kiske (HELLOWEEN) and Bob Catley (MAGNUM) but also with new collaborators like Candice Night (BLACKMORE'S NIGHT), Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) и Mille Petrozza (KREATOR). За оформление отвечал Alexander Jansson.

«Он ожил! После более чем двух лет работы и семидяситиодной ночной смены подряд в последние время, мы готовы обрушить "Moonglow" на вселенную. Я считаю, что это самый детализированный и богато украшенный альбом из всех, что мы когда-либо записывали. Не супер амбициозный, но в нем очень много внимания к деталям. AVANTASIA прекрасный вариант для самых смелых музыкальных фантазий: кельтские элементы, что-то от world music, грандиозные хоры, удивительные гости и, конечно, же, все это упаковано в то, что я считаю типичным звучанием AVANTASIA.

Кое-кто из музыкального бизнеса недавно мне сказал, что излишни вылизанный звук делает сложным продвижение материала, потому что он не вписывается в текущее музыкальное пространство и "если ты посмотришь, то никто не звучит так как ты". В яблочко! Спасибо!

Мне уже не терпится выпустить альбом, собрать моих друзей из семьи AVANTASIA и поехать в мировой тур!»

01. Ghost In The Moon

02. Book Of Shallows

03. Moonglow

04. The Raven Child

05. Starlight

06. Invincible

07. Alchemy

08. The Piper At The Gates Of Dawn

09. Lavender

10. Requiem For A Dream

11. Maniac

12. Heart (bonus track)

Единственный российский концерт в поддержку этого альбома состоится четвертого мая в Москве в клубе Главклуб Green Concert.



AVANTASIA:




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 149

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
U.D.O. Рейтинг@Mail.ru

1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.0,62225389480591    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом