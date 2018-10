14 окт 2018



Новая песня AUDIOTOPSY Группа AUDIOTOPSY, в состав которой входят гитарист Greg Tribbett (MUDVAYNE, HELLYEAH), барабанщик Matt McDonough (MUDVAYNE), вокалист Billy Keeton (SKRAPE) и басист Perry Stern, выпустит новую работу "The Real Now", второго ноября на Megaforce Records. Продюсированием и сведением занимался Dave Fortman (EVANESCENCE, SLIPKNOT, MUDVAYNE):



01. War



02. Hologram



03. Panic On The Airwaves



04. Fade Away



05. Hurt Down



06. What Am I?



07. If Only



08. A Death Benefit



Композиция "War" доступна для прослушивания ниже.























+0 -1









просмотров: 167