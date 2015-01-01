Новая песня AUDIOTOPSY

Группа AUDIOTOPSY, в состав которой входят гитарист Greg Tribbett (MUDVAYNE, HELLYEAH), барабанщик Matt McDonough (MUDVAYNE), вокалист Billy Keeton (SKRAPE) и басист Perry Stern, выпустит новую работу "The Real Now", второго ноября на Megaforce Records. Продюсированием и сведением занимался Dave Fortman (EVANESCENCE, SLIPKNOT, MUDVAYNE):
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