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*Audiotopsy*



14 окт 2018 : 		 Новая песня AUDIOTOPSY

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22 авг 2018 : 		 Новый альбом AUDIOTOPSY выйдет осенью

1 авг 2016 : 		 Новое видео AUDIOTOPSY

15 дек 2015 : 		 Видео с выступления AUDIOTOPSY

6 окт 2015 : 		 Новое видео AUDIOTOPSY

24 сен 2015 : 		 Семплы новых песен AUDIOTOPSY

15 авг 2015 : 		 Новая песня AUDIOTOPSY

8 июл 2015 : 		 Новый альбом AUDIOTOPSY выйдет в августе

21 май 2015 : 		 AUDIOTOPSY на NAPALM RECORDS

31 мар 2015 : 		 Музыканты MUDVAYNE основали AUDIOTOPSY

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|||| 14 окт 2018

Новая песня AUDIOTOPSY

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Группа AUDIOTOPSY, в состав которой входят гитарист Greg Tribbett (MUDVAYNE, HELLYEAH), барабанщик Matt McDonough (MUDVAYNE), вокалист Billy Keeton (SKRAPE) и басист Perry Stern, выпустит новую работу "The Real Now", второго ноября на Megaforce Records. Продюсированием и сведением занимался Dave Fortman (EVANESCENCE, SLIPKNOT, MUDVAYNE):

01. War

02. Hologram

03. Panic On The Airwaves

04. Fade Away

05. Hurt Down

06. What Am I?

07. If Only

08. A Death Benefit

Композиция "War" доступна для прослушивания ниже.



AUDIOTOPSY Feat. MUDVAYNE Members: Listen To 'War' Song








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