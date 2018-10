сегодня



Гитарист ADRENALINE MOB выпускает DVD Гитарист ADRENALINE MOB Mike Orlando третьего декабря выпустит инструментальный DVD "Mike Orlando's Sonic Stomp", в записи которого принимали участие Aquiles Priester (ANGRA, TONY MACALPINE, W.A.S.P.), Junior Carelli и Fernando Quesada. Запись проходила в Thiago Bianchi's Fusao Studios, Brazil, а режиссерами были Junior Carelli и Rudge Campos из Foggy Filmes:



Burn



* Wheels In Motion



* Game Show



* Horizons



* Full Speed X



* Dig It



* A Vision Of You



* Shaga Duga



* Changes



* Sonic Stomp



* Throwdown



* Jam On It



Ударные для Jam On It записывал Эй Джей Перо (TWISTED SISTER, ADRENALINE MOB), для "Throwdown", "Game Show" и "A Vision of You" John Macaluso (YNGWIE MALMSTEEN, TNT) для "Changes" и "Sonic Stomp" Steve Tobin (CARNIVORE, DUST TO DUST).



















