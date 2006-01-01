Фраза, имя группы
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[29]
TONY IOMMI «всё ещё сочиняет материал» для возможного нового альбома
[21]
Новое видео группы BEHEMOTH
[21]
U.D.O. нашли гитариста и басиста
[17]
Воссоединение участников NIRVANA произошло!
[14]
все новости группы
Metal Church
13 окт 2018
:
Новое видео METAL CHURCH
5 окт 2018
:
Новый альбом METAL CHURCH выйдет в декабре
10 май 2018
:
Кавер-версия NAZARETH от METAL CHURCH
3 мар 2018
:
Видео с выступления METAL CHURCH
13 фев 2018
:
Барабанщик METAL CHURCH идёт на поправку
13 окт 2017
:
Барабанщик METAL CHURCH проходит курс химии
2 окт 2017
:
Барабанщику METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. поставлен диагноз
27 сен 2017
:
Барабанщик METAL CHURCH/Ex-W.A.S.P. болен таинственной болезнью
18 июл 2017
:
METAL CHURCH нашли ударника
31 май 2017
:
Новое видео METAL CHURCH
21 апр 2017
:
В состав METAL CHURCH вошёл бывший барабанщик W.A.S.P.
22 мар 2017
:
Из METAL CHURCH ушел барабанщик
7 мар 2017
:
Новое видео METAL CHURCH
4 мар 2017
:
Концертный релиз METAL CHURCH выйдет весной
7 дек 2016
:
Новое видео METAL CHURCH
8 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления METAL CHURCH
18 июл 2016
:
Видео с выступления METAL CHURCH
9 июн 2016
:
METAL CHURCH сыграли с бывшим гитаристом
7 май 2016
:
Новая песня METAL CHURCH
28 апр 2016
:
Какая группа начала играть похожие на трэш риффы первой — METAL CHURCH или METALLICA?
22 апр 2016
:
Гитарист METAL CHURCH восстановился после операции
1 апр 2016
:
Гитарист METAL CHURCH рассказал о порочном методе работы рекорд-лейблов в 1980-е
1 апр 2016
:
Видео с выступления METAL CHURCH
19 мар 2016
:
Видео с текстом от METAL CHURCH
15 мар 2016
:
Гитарист METAL CHURCH: «NIRVANA? Да ну их на хрен!»
3 мар 2016
:
Гитарист SAVATAGE поедет в тур с METAL CHURCH
25 фев 2016
:
Видео с выступления METAL CHURCH
21 фев 2016
:
Видео с выступления METAL CHURCH
18 фев 2016
:
Трейлер нового альбома METAL CHURCH
12 фев 2016
:
Видео с текстом от METAL CHURCH
1 фев 2016
:
METAL CHURCH вновь полноценная группа
13 янв 2016
:
Обложка и трек-лист нового альбома METAL CHURCH
6 янв 2016
:
Новый альбом METAL CHURCH выйдет в марте
23 окт 2015
:
EPK от METAL CHURCH
21 окт 2015
:
Первое фото нового состава METAL CHURCH
1 окт 2015
:
Вокалист METAL CHURCH о новом альбоме
4 авг 2015
:
Фрагмент новых песен METAL CHURCH
1 июл 2015
:
Фрагмент нового трека METAL CHURCH
18 июн 2015
:
Новая песня METAL CHURCH
1 май 2015
:
MIKE HOWE вернулся в METAL CHURCH
25 сен 2014
:
RONNY MUNROE ушел из METAL CHURCH
26 июн 2014
:
Видео с выступления METAL CHURCH
2 май 2014
:
Видео с выступления METAL CHURCH
1 мар 2014
:
Видео с выступления METAL CHURCH
24 сен 2013
:
Новая песня METAL CHURCH
20 сен 2013
:
Новая песня METAL CHURCH
17 сен 2013
:
Новый альбом METAL CHURCH выйдет в октябре
2 сен 2013
:
Видео с выступления METAL CHURCH
24 авг 2013
:
Семплы новых песен METAL CHURCH
9 авг 2013
:
Видео с выступления METAL CHURCH
6 авг 2013
:
Видео с выступления METAL CHURCH
29 июл 2013
:
Видео с выступления METAL CHURCH
27 июл 2013
:
METAL CHURCH на RAT PAK RECORDS
13 июл 2013
:
Название нового альбом METAL CHURCH
17 июн 2013
:
METAL CHURCH начали сведение
25 май 2013
:
Гитарист METAL CHURCH из студии
15 май 2013
:
METAL CHURCH приступили к записи вокала
15 апр 2013
:
METAL CHURCH начнут запись после выступления в Бразилии
14 мар 2013
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METAL CHURCH начали работу над альбомом
7 фев 2013
:
Вокалист METAL CHURCH о ближайших планах
3 фев 2013
:
Видео с выступления METAL CHURCH
30 авг 2010
:
Арестован бывший басист METAL CHURCH
17 май 2010
:
Бывший фронтмен METAL CHURCH о смерти DIO
5 апр 2009
:
Семплы с нового альбома вокалиста METAL CHURCH
16 мар 2009
:
Вокалист METAL CHURCH записал классическую песню RAINBOW
13 фев 2009
:
Сольный альбом вокалиста METAL CHURCH выйдет в апреле
4 янв 2009
:
Вокалист METAL CHURCH выпускает сольный альбом
12 авг 2008
:
Семплы с нового альбома METAL CHURCH
24 июн 2008
:
Подробности о новом альбоме METAL CHURCH
6 май 2008
:
METAL CHURCH заканчивают работу над новым альбомом
17 апр 2008
:
METAL CHURCH объявили имя нового гитариста
7 апр 2008
:
METAL CHURCH опубликовали обложку нового альбома
24 фев 2008
:
METAL CHURCH расстались с гитаристом JAY'ем REYNOLDS'ом
12 ноя 2007
:
Новый альбом сайд-проекта гитариста METAL CHURCH
10 ноя 2006
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Ранние демо-записи METAL CHURCH в сети
31 июл 2006
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METAL CHURCH выпустят "живой" DVD в октябре
18 май 2006
:
METAL CHURCH анонсировали трэк-лист нового альбома
18 мар 2006
:
Новые студийные фото METAL CHURCH появились в сети
10 фев 2006
:
METAL CHURCH: подробности нового альбома
6 фев 2006
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У METAL CHURCH новый ударник
3 окт 2005
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METAL CHURCH приступают к записи нового альбома
11 май 2005
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Умер первый вокалист METAL CHURCH
13 окт 2018
Новое видео
METAL CHURCH
"Damned If You Do", новое видео группы METAL CHURCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Damned If You Do", выходящего седьмого декабря на Rat Pak Records:
01. Damned If You Do
02. The Black Things
03. By The Numbers
04. Revolution Underway
05: Guillotine
06. Rot Away
07. Into The Fold
08. Monkey Finger
09. Out Of Balance
10. The War Electric
+7
-2
(
2
)
Voin of Valhalla
14 окт 2018, 01:27
Шо, мужчины, как у вас дела?
Orgik
14 окт 2018, 07:19
Нормально, как сам? ПЫСЫ, призываю Мутал Черчилей срочно менять вокалиста. Живьём он ещё хуже пищит.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).