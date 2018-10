13 окт 2018



Новое видео METAL CHURCH "Damned If You Do", новое видео группы METAL CHURCH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Damned If You Do", выходящего седьмого декабря на Rat Pak Records:



01. Damned If You Do



02. The Black Things



03. By The Numbers



04. Revolution Underway



05: Guillotine



06. Rot Away



07. Into The Fold



08. Monkey Finger



09. Out Of Balance



10. The War Electric



















