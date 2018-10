сегодня



Видео с текстом от UNLEASHED Napalm Records опубликовал официальное видео с текстом на песню UNLEASHED "The Hunt For White Christ", которая взята из выходящего 26 октября альбома "The Hunt For White Christ":



01. Lead Us Into War



02. You Will Fall



03. Stand Your Ground



04. Gram



05. Terror Christ



06. They Rape The Land



07. The City Of Jorsala Shall Fall



08. The Hunt For White Christ



09. Vidaurgelmthul



10. By The Western Wall



11. Open To All The World























просмотров: 338