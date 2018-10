сегодня



IRON MAIDEN переиздают альбомы Вслед за переизданием с 2014 по 2017 год на винилах и в 2015 году "Mastered For iTunes", IRON MAIDEN переиздают на CD в диджипаках все альбомы в четыре этапа. Как бонус, один из дисков будет доступен для заказа в формате специального бокса и фигуркой масштаба 1:24 и нашивкой. В ноябре это будет "The Number Of The Beast".



Steve Harris: «Мы хотели сделать это довольно давно и я мы были в восторге от ремастеринга, который был сделан в 2015 году. Я считаю, что это лучшее звучание этих записей и будет правильно, если теперь они будут доступны и на CD»



График релизов:



Первая партия: 16 ноября



Iron Maiden / Killers / The Number Of The Beast (option of standard or collectors boxset edition including "The Number Of The Beast" Eddie figurine and patch) / Piece Of Mind





Вторая партия: февраль 2019



Powerslave / Somewhere In Time (standard/collectors) / Seventh Son Of A Seventh Son / No Prayer For The Dying





Третья партия: апрель 2019



Fear Of The Dark (standard/collectors) / The X Factor / Virtual XI / Brave New World





Четвертая партия: июнь 2019



Dance Of Death / A Matter Of Life And Death (standard/collectors) / The Final Frontier / The Book Of Souls *





IRON MAIDEN recently completed the first leg of its "Legacy Of The Beast" tour, playing sold-out stadium, arena and headline festival shows across Europe to over 750,000 fans. The trek, which was hailed by fans and media alike as the must-see show of the summer, will continue into 2019 with a headline show at Brazil's Rock In Rio festival, which was recently announced, and more dates to follow.

























