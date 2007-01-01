Новая песня CHEVELLE

Фраза, имя группы
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CHEVELLE
"In Debt To The Earth", новая песня группы CHEVELLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома-сборника "12 Bloody Spies: B-Sides And Rarities", выход которого запланирован на 26 октября на Epic:
01. A Miracle
02. Sleep Walking Elite
03. In Debt To The Earth
04. Sleep Apnea (acoustic version)
05. The Clincher (Version 103)
06. Fizgig
07. Glimpse Of The Con
08. Indifference
09. Until You're Reformed
10. The Gist
11. Delivery
12. Leto's Headache
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(
1
)
sanya8407
13 окт 2018, 17:26
Какая же она новая? Данная композиция шла бонусом к альбому 2007 года.
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sanya8407
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).