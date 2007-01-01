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*Chevelle*



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Новая песня CHEVELLE

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"In Debt To The Earth", новая песня группы CHEVELLE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома-сборника "12 Bloody Spies: B-Sides And Rarities", выход которого запланирован на 26 октября на Epic:

01. A Miracle

02. Sleep Walking Elite

03. In Debt To The Earth

04. Sleep Apnea (acoustic version)

05. The Clincher (Version 103)

06. Fizgig

07. Glimpse Of The Con

08. Indifference

09. Until You're Reformed

10. The Gist

11. Delivery

12. Leto's Headache



Listen To New CHEVELLE Song 'In Debt To The Earth' From '12 Bloody Spies: B-Sides And Rarities'








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

sanya8407
13 окт 2018, 17:26		Какая же она новая? Данная композиция шла бонусом к альбому 2007 года.


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