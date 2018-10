сегодня



Новое видео ELECTRIC BOYS Шведские рокеры ELECTRIC BOYS заключили контракт с лейблом Mighty Music на котором 23 ноября состоится релиз альбома "The Ghost Ward Diaries":



01. Hangover In Hannover



02. There She Goes Again



03. You Spark My Heart



04. Love Is A Funny Feeling



05. Gone Gone Gone



06. Swampmotofrog



07. First The Money, Then The Honey



08. Rich Man, Poor Man



09. Knocked Out By Tyson



10. One Of The Fallen Angels



Видео на композицию "The Ghost Ward Diaries" доступно ниже.



















+0 -1









просмотров: 205