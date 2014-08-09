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Профессиональное видео с концерта METALLICA METALLICA 26 сентября выступили в Сан-Франциско, Калифорния, на девятом ежегодном событии Dreamfest в Civic Center Plaza. Видео исполнения песни "Sad But True" доступно ниже. Средства, собранные за концерт, пойдут в пользу детской больницы UCSF Benioff.









Dreamforce is described as "four days of innovation, inspiration and learning, equality, giving back and fun for the Salesforce community."













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