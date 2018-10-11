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*3 Doors Down*



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Бывший басист 3 DOORS DOWN получил 10 лет тюрьмы

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По сообщению WLOX, бывший басист 3 DOORS DOWN Todd Harrel получил десять лет тюрьмы за хранения оружия.

Harrell находится в тюрьме с июня, когда полиция отреагировала на тревожный сигнал, сработавший в его доме из-за бытового конфликта. Войдя в дом, полицейские обнаружили наркотики и оружие. По итогам суда судья Robert Krebs назначил Harrel'y максимальное наказание. При этом ему предстоит предстать перед судом и по обвинению в переправке запрещённых предметов в тюрьму из-за того, что в августе, когда он находился в окружной тюрьме Джексона, его жена отправила почтой Субоксон (комбинированный препарат (агонист-антагонист опиоидных рецепторов + антагонист опиоидных рецепторов) для лечения опиоидной зависимости).

В 2013 году ему были предъявлены обвинения в том, что он пьяным насмерть сбил 47-летнего Фила Шолдерса. Пока музыкант ожидал суда по этому обвинению, он был повторно арестован за вождение под действием наркотических средств — это стало окончательной причиной его увольнения из состава 3 DOORS DOWN.

В 2015 году он признал вину и был заключён под стражу на два года. Однако благодаря хорошему поведению был досрочно освобождён через год.



Former 3 DOORS DOWN Bassist TODD HARRELL Sentenced To 10 Years In Prison On Gun Possession Charge



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Hellg
17 окт 2018, 11:10		При таком рецидиве довольно заслуженное наказание.

Sw0Rn
17 окт 2018, 11:18		Вот тебе и Here Without You baby...)

YNWA
17 окт 2018, 11:24		У каждого есть свой криптонит...


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