Бывший басист 3 DOORS DOWN получил 10 лет тюрьмы По сообщению WLOX, бывший басист 3 DOORS DOWN Todd Harrel получил десять лет тюрьмы за хранения оружия.



Harrell находится в тюрьме с июня, когда полиция отреагировала на тревожный сигнал, сработавший в его доме из-за бытового конфликта. Войдя в дом, полицейские обнаружили наркотики и оружие. По итогам суда судья Robert Krebs назначил Harrel'y максимальное наказание. При этом ему предстоит предстать перед судом и по обвинению в переправке запрещённых предметов в тюрьму из-за того, что в августе, когда он находился в окружной тюрьме Джексона, его жена отправила почтой Субоксон (комбинированный препарат (агонист-антагонист опиоидных рецепторов + антагонист опиоидных рецепторов) для лечения опиоидной зависимости).



В 2013 году ему были предъявлены обвинения в том, что он пьяным насмерть сбил 47-летнего Фила Шолдерса. Пока музыкант ожидал суда по этому обвинению, он был повторно арестован за вождение под действием наркотических средств — это стало окончательной причиной его увольнения из состава 3 DOORS DOWN.



В 2015 году он признал вину и был заключён под стражу на два года. Однако благодаря хорошему поведению был досрочно освобождён через год.











